Два месяца маршруты № 4 и № 6 будут действовать в пилотном режиме. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили на аппаратном совещании в акимате Костаная. Кроме того, вносятся изменения в движение городских автобусов №№ 24, 7, 105.

- Маршрут № 4 будет охватывать значимые и социально важные объекты, а также густо заселенные районы города: парк Ұлы Дала, 7, 8, 9 микрорайоны, мкр. Аэропорт, Северо-Запад, ТРЦ «Kostanay Plaza», а также Индустриальную зону, - сказал руководитель отдела ЖКХ акимата Даурен АСКАРОВ. - Создание этого маршрута позволит обеспечить прямое автобусное сообщение между мкр. Аэропорт и микрорайонами в северо-западной части города, обеспечит транспортное сообщение для работников Индустриальной зоны, а также организаций по ул. Шакшак Жанибек батыра (после поворота на Аэропорт).

Маршрут № 6 будет охватывать следующие территории: кольцо вокруг Триатлон-парка - заезд со стороны ул. Фролова и выезд со стороны ул. Красный Кузнец, далее центральную часть города, областную больницу, ТРЦ «Kostanay Plaza», бассейн олимпийского резерва.

- Организация этого маршрута повысит доступность к областной больнице и поликлинике № 1, расположенных по ул. Победы, что особенно важно для пациентов, посетителей и медперсонала. А также обеспечит транспортную доступность объектов спорта и активного отдыха, - добавил Аскаров. - Предлагается пилотный запуск этих маршрутов на два месяца с 1 июня для изучения объема перевозок. По итогам будет принимается решение об открытии маршрута. Если оно будет положительным, то проведем конкурс на право их обслуживания регулярно.

Кроме того, приняты решения об изменении схем движения действующих маршрутов №№ 7, 24 и 105 с 1 апреля текущего года.

По маршруту № 7 предусмотрен заезд к территории Триатлон-парка по ул. Фролова с выездом к магазину "Дачный" с 16 апреля по 15 октября, новые остановки - "Фролова", "Триатлон-парк".

На маршруте № 24 сокращена схема движения по ул. Гашека (исключая остановки "Гашека", "ЦОН", "Детская областная больница", так как в данном направлении идут маршруты № 10 и 19) с продлением маршрута вдоль парка «Ұлы Дала» до улицы 1-я Речная. А также добавлен заезд по ул. Гоголя и ул. Набережная к Костанайскому реабилитационному центру для лиц с инвалидностью и на остановку «Набережная» рядом с ЖК «Парк резиденс».

- Маршруты созданы с учётом обращений горожан, как и внесение изменений в действующие, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, - но это не догма. Возможно, что-то в дальнейшем придется скорректировать.

Горожанам предложено свои замечания направлять в диспетчерские службы перевозчиков либо в службу "АйКомек".