Шынар, жительница села Мичурино, вчера, 29 марта, приехала домой с супругом примерно в семь двадцать вечера. Муж остался возиться во дворе с машиной. Через десять минут Шынар услышала его громкий голос с улицы…

- Кричит: вода течёт! - рассказывает она. - Наняли частный трактор, и пока было возможно, он сгребал небольшие насыпи, чтобы поток не подтопил дома, потому что вода кое-где у соседей подходила до крыльца. Мы прямо так боялись, что затопит. Но после полуночи поток уменьшился, а вообще вода сошла вот только под утро. А как нам теперь из дома выезжать, даже не знаем…

Ситуация, если рассказать аналитически, выглядит так: каждую весну во время таяния снега через соседнее дачное общество с говорящим названием «Мелиоратор» проходят талые воды.

- Около нас находится озеро Куль, мы с обществом «Автомобилист» с него поливаемся, - поясняет "НГ" председатель ПКСТ «Мелиоратор» Анзор ДОНКАЕВ, - оно, плюс таяние снегов на соседних полях, и создало поток. У нас у самих подтопило 5 домиков в этом году, чего обычно не случается.

Миновав дачи, вода "скатилась" по этой асфальтированной улице, размыв две других, на которых не было асфальта

Ниже по течению вода всегда шла по известному, безвредному для местных жителей руслу. Но что-то буквально пошло не так.

- В целом мы ожидали талую воду, мероприятия были запланированы, - рассказал утром 30 марта аким Костанайского района Олжас НУРГАЛИЕВ (на фото), - но вода поменяла русло. Она активно прошла по двум улицам микрорайона Восточный села Мичурино, где стоят около 20 домов. Силами ДЧС были организованы отвод воды, подворовой обход, проведены мероприятия по защите жилых домов и имущества населения.

Вдоль дороги заметен наполненный мутной жижей котлован, ворчат насосы, суетятся специалисты ЧС. Это и есть та самая отведённая вовремя вода.

- Опасности переполнения котлована нет, - убеждает меня начальник управления пожаротушения ДЧС Идрис ТАКЕНОВ.

Через десять минут после контакта с прессой районный аким уже руководит переброской мешкотары на той самой улице. Наибольшая глубина размыва – около полуметра.

- На данный момент работает более 15 единиц техники, - уточняет Олжас Жомартович, - задействованы сотрудники акимата, подрядные организации и ДЧС.

Уже размытую улицу "на всякий случай" обкладывают мешкотарой

Ещё больше – около сотни человек – в этот момент наполняли мешки песком выше по течению, недалеко от тех самых «мелиоративных» дач.

- Сейчас здесь где-то около 10 000 мешков, - сообщает руководитель аппарата акима Костанайского района Дархан БУГЕТБАЕВ (на фото). - Работают люди из акимата, ДСЧ и волонтёры. Грунт предоставляет карьер, с которым у нас заключён меморандум. За час мы наполнили песком примерно 1 000 мешков. До обеда успеем 3 000 - 4 000, а потом будем смотреть – прибывает ли вода. В обед организуем здесь чай, баурсаки и всё такое.

Русло, по которому накануне ночью шла вода, кажется почти высохшим, хотя слышны мнения: поток может пойти вновь.

- Будем наблюдать, готовы ли мы принять новый объём воды, - поясняет глава района. - Мы сделали новое русло. Теперь вода будет уходить в трубу, и дальше в Тобол. После прохождения периода паводка и установления благоприятных погодных условий мы своими силами начнём восстанавливать размытые улицы.

Как сообщили в акимате, никаких компенсаций владельцам строений в самом дачном обществе не предусмотрено. К формулировке не придерёшься: «вода по их территории проходит исторически».

