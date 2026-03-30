В Казахстане изменились правила приёма детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба управления образования акимата региона.

В этом году приём документов будет проходить поэтапно - такое решение приняли для снижения нагрузки на портал eGov.

В Костанайской области приём в первый класс состоится:

с 18 по 28 июня - основной этап (одновременно с Павлодарской и Атырауской областями, а также городами Алматы и Шымкент);

- основной этап (одновременно с Павлодарской и Атырауской областями, а также городами Алматы и Шымкент); с 11 июля по 31 августа - дополнительный этап для тех, кто не успеет подать документы в июне.

Одно из главных нововведений - автоматическое зачисление. С этого года дети, которые обучались в классах предшкольной подготовки при школах, будут зачисляться в первый класс автоматически на основании заявления родителей.

Если родители хотят выбрать другую школу, им необходимо подать документы на общих основаниях.

Согласно Закону РК «Об образовании», в первый класс принимаются дети с 6 лет независимо от уровня подготовки.

Какие документы нужны

Подать документы можно через портал электронного правительства. Потребуются:

заявление родителей или законных представителей;

справка о состоянии здоровья (форма №065-у) и паспорт здоровья ребенка (№052-2/у);

2 фотографии размером 3×4 см.

Свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя предъявляются при подаче документов в бумажном виде.

Если ребенку необходимы особые условия обучения, нужно предоставить заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

Как распределяются места

Приём ведётся по принципу 3:1:

сначала зачисляются дети с закреплённой за школой территории;

затем - один ребенок с другого участка.

Когда могут отказать

Отказ возможен в следующих случаях:

документы оформлены с нарушениями или недостоверны;

классы уже переполнены (в городах);

отсутствуют места для детей не из микрорайона школы.

В управлении образования подчеркнули, что приём в первый класс, в том числе в инновационные школы, проходит без экзаменов, тестирований и собеседований.

По предварительным данным, в этом году в школы Костанайской области пойдут около 9 тысяч первоклассников.