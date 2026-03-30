Приём в первый класс пройдет по новым правилам в Костанайской области
Андрей СКИБА
В Казахстане изменились правила приёма детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба управления образования акимата региона.
Изображение сгенерировано нейросетью
В этом году приём документов будет проходить поэтапно - такое решение приняли для снижения нагрузки на портал eGov.
В Костанайской области приём в первый класс состоится:
- с 18 по 28 июня - основной этап (одновременно с Павлодарской и Атырауской областями, а также городами Алматы и Шымкент);
- с 11 июля по 31 августа - дополнительный этап для тех, кто не успеет подать документы в июне.
Одно из главных нововведений - автоматическое зачисление. С этого года дети, которые обучались в классах предшкольной подготовки при школах, будут зачисляться в первый класс автоматически на основании заявления родителей.
Если родители хотят выбрать другую школу, им необходимо подать документы на общих основаниях.
Согласно Закону РК «Об образовании», в первый класс принимаются дети с 6 лет независимо от уровня подготовки.
Какие документы нужны
Подать документы можно через портал электронного правительства. Потребуются:
- заявление родителей или законных представителей;
- справка о состоянии здоровья (форма №065-у) и паспорт здоровья ребенка (№052-2/у);
- 2 фотографии размером 3×4 см.
Свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности родителя предъявляются при подаче документов в бумажном виде.
Если ребенку необходимы особые условия обучения, нужно предоставить заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Как распределяются места
Приём ведётся по принципу 3:1:
- сначала зачисляются дети с закреплённой за школой территории;
- затем - один ребенок с другого участка.
Когда могут отказать
Отказ возможен в следующих случаях:
- документы оформлены с нарушениями или недостоверны;
- классы уже переполнены (в городах);
- отсутствуют места для детей не из микрорайона школы.
В управлении образования подчеркнули, что приём в первый класс, в том числе в инновационные школы, проходит без экзаменов, тестирований и собеседований.
По предварительным данным, в этом году в школы Костанайской области пойдут около 9 тысяч первоклассников.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.