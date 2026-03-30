О подтоплении улицы Тасбулак местные жители рассказали «НГ» 27 марта. Сегодня, 30 марта, уточнили: дорога практически высохла, коммунальные службы пообещали убрать песок, который использовали для временного отвода воды. Но люди уверены - ситуация повторится через год.

Вода начала скапливаться здесь 18 марта, а днем 26 марта за короткое время затопила участок в районе домов №№ 13 и 14, зайдя во дворы.

- Видать, там где-то сильно забилась канава. Вода пришла сразу резко, - рассказала 27 марта Раиса УДЕРБАЕВА. - Через минут 15 тут уже везде была. Тут низина, а с двух соседних сторон - высоко. У нас постоянно вода стоит, даже летом после дождя.

По её словам, снег зимой практически не вывозили. Чистили только дороги.

После обращения в службу iKomek (109) на место прибыла техника, вокруг домов выкопали рвы, чтобы отвести воду.

- Позвоним - они приезжают сразу, - говорит Раиса Сейтжановна. - Но всё равно надо что-то делать: или засыпать, или поднимать уровень, чтобы вода уходила. Нужно решение, чтобы нас не топило.

- Мы тут уже 25 лет живём и так каждый год, каждую весну! В какие-то годы вода даже в погреб заходила. Потом сами засыпали двор, сколько машин песка привезли - уже не сосчитать.

В этот раз вода зашла во двор, огород и сарай, был переполнен септик. 27 марта вода из дворов ушла, но улица оставалась подтопленной.

- Вода идёт сверху, из нового Куная, где многоэтажки. Раньше там был овраг и вода уходила в Тобол. Сейчас всё застроили и вода идёт сюда, - считает Алтынгуль ИСТАВЛЕТОВА. - Видно, что неправильно построили: здесь низина, и вода постоянно собирается - летом дождевая, весной талая. Топит не каждый год, но последние года четыре - прям сильно. Бывало, что на полметра водой смывало дорогу. Мы просили сделать ливневую канализацию, потому что новостройками закрыли природные водостоки. И теперь вся вода идёт на нашу улицу. Тут ещё арык сделали - прямо на асфальт, на дорогу. Весной невозможно пройти: грязь, лужи! Ходим, как можем!

Жители обращались в акимат Костаная и отдел ЖКХ в начале февраля. Им ответили, что на место выедет комиссия, но конкретного срока не назвали.

- У нас вода зашла только сзади сарая, а с другой стороны улицы людей топит сильнее, - рассказала Алтынгуль. - Но в целом каждую весну мы здесь ходим в резиновых сапогах. Когда новостроек не было, были кюветы, ямы - природный сток, и вода уходила. Сейчас всё идёт к нам. Если ещё потеплеет, будет хуже.

На улице нет тротуара, жители вынуждены передвигаться по проезжей части.

- Асфальт в прошлом году уложили, но сказали, что это временно, - отмечает Иставлетова. - Сделали с нарушениями: середина улицы ниже, а края выше - вот и собирается вода.

Жители уверены, что без обустройства ливневой канализации и корректировки уровня дороги подтопление будет повторяться каждую весну.

