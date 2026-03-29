В октябре прошлого года совсем маленьким его бросили в лесу, недалеко от п. Качар. Но щенка удалось спасти. Сейчас он живет на домашней передержке у местного волонтера Ирины ЧУМАК, которая дала ему кличку Тузик.

- Он очень ласковый. Пес вырос в квартире, поэтому знает, что такое человеческое тепло, - отмечает Ирина. - Сейчас щенку 5 месяцев, это самый активный и обучаемый возраст. Тузик уже проявляет охранные качества и может стать хорошим «звоночком»: он внимательно реагирует на посторонних и обязательно предупредит хозяев. Никто не пройдет незамеченным!

Теперь нужно найти для Тузика дом с двором, где он сможет свободно бегать и расти рядом с заботливыми людьми. Уже есть варианты, где щенка готовы взять на цепь, но для него хотелось бы найти более подходящие условия.

- Тузик очень ждет тех, кто больше никогда его не предаст, - говорит Ирина Чумак.

Если вы хотите забрать Тузика в свой дом, позвоните по номеру телефона Ирины +7-775-964-60-07 или напишите на WhatsApp по этому номеру.

Фото Ирины ЧУМАК