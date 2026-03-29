Рецепт был найден Iraida в «Инстаграме» - в подборке «Как добить норму белка». У меня для таких есть собственная рубрика «Как добить остатки творога», который имеет обыкновение залеживаться именно в количестве половины большого пакета. Короче, эти «пирожки» - два в одном, к тому же с креном в сторону ПП.

У сырникового теста - своеобразная, очень приятная текстура

Взять творог, яйца сырые и вареные, тертый сыр, зеленый лук и муку.

- Размять творог вилкой, добавить к нему все остальные ингредиенты, посолить, поперчить, загустить массу мукой, - написала Iraida, - при помощи стакана с широким горлышком и широкого ножа сформировать из получившегося теста «пеньки», обжарить на сковороде до красивого цвета, довести до готовности в духовке (180 градусов, верх-низ, 10-15 минут).

В общем-то, и первая попытка у Iraida вышла вполне удачной, но она кое-что решила все-таки в рецепте изменить. А именно: на то же количество творога взять меньше яиц, то есть уменьшить количество влаги, чтобы «пенечки» получались более упругими. Творог решено было пробить блендером - для получение более однородной «пирожковой» массы. Количество муки уменьшить. К тому же в первоначальном рецепте не было указано, сколько брать тертого сыра.

- Сделаю с изменениями, посмотрю, не утратится ли своеобразность консистенции, если пробить творог блендером, - написала Iraida. - И не будут «пирожки» разваливаться от уменьшенного количества муки. Не должны из-за сыра, но вдруг.

Написала и сделала. Из размороженного и пробитого блендером творога с наполовину уменьшенной нормой сырых яиц. Ничего не развалилось. Iraida и нас угостила своими сырниковыми «пирожками». Вкусно получилось, рецепт рабочий.

На всякий случай даем 2 набора ингредиентов - один, указанный в первоначальном рецепте, другой - от Iraida.

Ингредиенты

Рецепт из Instagram: 500 г творога, 3 сырых яйца, 3 вареных яйца, 60 г тертого сыра

100-130 г муки, горсть зеленого лука, соль, черный молотый перец.

От Iraida: 500 г творога, 1 сырое яйцо (С1) и 1-2 желтка, 80 г муки (3 ст. л.) и около 2 ст. л. на обвалку, 60 г сыра, горсть зеленого лука, соль, черный молотый перец.

Фото Iraida