ДТП произошло в ночь с 28 на 29 марта на трассе Костанай-Рудный. Грузовой автомобиль марки Shacman столкнулся с мостом на выезде из областного центра из-за самопроизвольного поднятия кузова. По данным полиции, сообщение о столкновении поступило в 3 часа ночи, а утром очевидцы отправили видео с места происшествия в редакцию "НГ".

- В результате дорожно-транспортного происшествия 57-летний водитель, житель Костаная, с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ДП. - Департамент полиции напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил эксплуатации транспортных средств и контроля технического состояния автотранспорта перед выездом.

По факту происшествия собран первоначальный материал, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.