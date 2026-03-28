Индивидуального предпринимателя Валерия Антоняна, владельца магазина «Универсам» в Костанае, департамент уличил в том, что он завысил цену на гречку. Накрутил на закупочную цену не разрешенные 15%, а все 17,8%. За что должен был заплатить штраф. ИП с доводами госоргана не согласился, платить не стал. В споре разбирался суд.

Не за кило, а по весу

Понадобилось два совсем не коротких заседания, участие свидетелей с обеих сторон, чтобы разобраться, была ли все-таки превышена цена на социально значимый продукт на целых 8 тенге.

В магазине ИП Антонян проверяющие обнаружили социальную гречку с якобы завышенной ценой, но не доказали это в суде

Собственно, что доказывал Антонян? Что мониторинговая группа в своем акте зафиксировала не цену килограмма крупы, а стоимость расфасованной гречки в конкретном пакете, где ее было на 28 граммов больше. По его словам, в департаменте торговли и защиты прав потребителей, который после мониторинга провел проверку, он пытался объяснить, что в акте ошибка - отражена не цена, а стоимость товара по весу. Но «не был услышан».

Суду предприниматель пояснил, что в магазине сыпучие товары фасуются вручную, из-за чего вес пакетов может незначительно разниться. Он предоставил кассовые чеки за 15.01.2026 г., 18.01.2026 г., 28.01.2026 г., которые подтверждают, что гречки в них соответственно 1,018 кг, 1,024 кг, 1,028 кг. Стоимость у всех разная, но цена крупы одна - 320 тенге, то есть отпускался товар с допустимой торговой надбавкой (с учетом закупочной цены партии 278 т/кг). Мониторинг был 26 января. Чеки предоставлены на период до и после него. Причем это были чеки за те оплаты, которые прошли через pos-терминалы.

- Мы их вытащили целенаправленно, - сказала суду Людмила Антонян, которая ведет бухгалтерию магазинов ИП, - потому что в департаменте, когда супруг пошел и пытался объяснить, что в протоколе отражена не цена, а сумма за товар, ему сказали, что «вы можете в отчетах исправить». То есть чеки за тот товар, который пошел в отчете как реализованный за наличный расчет, мы сюда даже и не предоставляли. Но на pos-терминал мы уж никоим образом повлиять не можем.

Почему нет чеков конкретно за этот день, спрашивала на суде представитель департамента. Потому что гречку люди покупают не каждый день, был ответ.

Только со слов

Один из самых дискуссионных моментов - то, как велся мониторинг. Членов группы суд по этому поводу опросил. Специалист отдела предпринимательства акимата Костаная и СПК «Тобол» пояснили, что записывали цены на социально значимые продукты со слов продавца. Ссылались на то, что для мониторинговых групп это обычная практика, когда в магазинах, как у Антоняна, отсутствуют ценники на товар.

26 марта в "Универсаме" гречка продавалась с таким ценником

- Ценники есть, - настаивала Людмила Антонян. - Но мы не супермаркет. Торговля идет через прилавок. Товар проштрихован с помощью «пистолета». Когда товар проводят через сканер, цена высвечивается на мониторе. Нет никакого обмана покупателя...

На видео с камеры в магазине, которое предприниматель предоставил для просмотра в суде, зафиксирован момент мониторинга. Видно, что продавец берет товары и несколько раз с ними подходит к компьютеру.

Продавец Анастасия Платунова давала показания суду в качестве свидетеля. Объясняла, что привычно сверяла данные, потому что цены часто меняются. И настаивала, что называла, сколько стоил каждый товар.

За отсутствием состава

Протокол об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Антоняна был составлен по части 1 статьи 204-4 КоАП - за превышение субъектом внутренней торговли размера предельной торговой надбавки на СЗПТ.

Судья Специализированного межрайонного административного суда Мухтар ТОЙБАЗАР в ходе разбирательства много времени уделил именно установлению достоверности факта превышения надбавки, того, что она рассчитывается «исходя из цены за единицу измерения товара».

- Проверяющими фактически не была установлена цена товара за килограмм, имеющая значение для определения размера торговой надбавки, поскольку фиксировалась стоимость отдельных фасованных пакетов без учета их точного веса. Именно цена за килограмм является юридически значимым показателем для определения размера торговой надбавки и установления факта ее совершения, - говорится в постановлении суда, - суд также учитывает, что при проведении проверки должностными лицами департамента не были приняты все необходимые меры для всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств дела, в частности, не произведено контрольное взвешивание товара, не зафиксирован точный вес реализуемой продукции, а также не определена цена за единицу измерения товара... Указанные нарушения порядка сбора доказательств существенно влияют на возможность правильной квалификации действий лица и не могут быть восполнены в ходе судебного разбирательства. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что событие административного правонарушения не нашло своего подтверждения, а следовательно, отсутствует и состав административного правонарушения.

Таким образом, суд постановил производство по административному делу Валерия Антоняна прекратить за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. На постановление, принятое 17 марта, может быть направлена жалоба.

15% на все

Повторю, это разбирательство происходило при заинтересованном сопровождении предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли, в сегменте так называемых магазинов у дома. По двадцать человек на слушания приходили. И после суда активно обменивались мнениями и замечаниями. Обсуждали, например, в целом ситуацию с контролем за отпуском социально значимых продовольственных товаров. Контекст - в мониторинговой группе участвует представитель СПК «Тобол». Подразумевается, что вся торговля пользуется удешевленными товарами из стабилизационного фонда? Так не пользуется. Особенно магазины у дома. И это прекрасно известно.

Предприниматели не понимают, почему контроль за СЗПТ такой повальный и тотальный. Ведь фактически государство пытается сдерживать цены за счет бизнеса. Были же раньше социальные магазины, было много разговоров о необходимости разработать механизмы точечной помощи социально уязвимым слоям населения, даже ваучеры продовольственные одна из политических партий предлагала ввести для реально нуждающихся. Но сделали проще - всех предельной торговой надбавкой на СЗПТ причесывают под одну гребенку. Да еще как причесывают с учетом новых правил: при всем многообразии сортов закупленной гречки или видов растительного масла исчислять допустимые 15% надбавки можно только с наименьшей цены закупа.

- Разрешенная максимальная наценка на эту группу товаров 15% изначально делает их маржинальность нулевой или отрицательной, так как расходная часть в предпринимательской деятельности составляет 15-16% от накрутки, - возмущался предприниматель Александр КИМ. - Список социально значимых продовольственных товаров сейчас составляет более 30 наименований, но в каждом наименовании в среднем по 5 позиций, а это уже 150-160 позиций очень ходового товара на полках. Валовой доход с этих позиций может достигать 50% от всей выручки магазина. Поэтому тема со списком СЗПТ и разрешенной накруткой жизненно важна для ипэшников. И она такая далеко не одна.

Поэтому и ходят предприниматели на судебные процессы коллег, солидарность проявляют и выясняют, к чему надо быть готовыми и как следует защищаться.

