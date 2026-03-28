Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Считается ли нарушением выезд на ул. Маяковского при зеленом сигнале светофора для пешеходов? / Кадр из видео

- Считается ли нарушением выезд на улицу Маяковского, когда светофор для пешеходов горит зеленым, а для водителей - красным? - спрашивает житель Костаная. - По логике это светофор не для перекрестка, и даже выезжающие из двора должны на нем остановиться. Сам оттуда, бывает, выезжаю, и когда останавливаюсь, сзади начинают сигналить и объезжать с осуждающим видом.

«НГ» направила запросы в ДП Костанайской области и отдел ЖКХ Костаная о том, законен ли такой маневр.

Ранее мы писали о том, что отдел ЖКХ Костаная не выполнил предписание департамента полиции о перемещении знаков пешеходного перехода дальше от остановки «Тепличный комбинат» по ул. Каирбекова. Предписание было направлено после сообщения жительницы Костаная Екатерины ВИТОВСКОЙ в проекте «Народный гаишник». Она жаловалась на неудобный дуэт: пешеходные переходы рядом с автобусными остановками.

- Хотелось бы узнать, это нормально устанавливать пешеходные переходы на остановках впереди автобуса? - писала Витовская. - Это по ул. Каирбекова на теплицах. И недавно поставили такой же знак на остановке по ул. Каирбекова, где раньше был троллейбусный парк. Едешь со стороны ул. Джамбула, автобус остановился на остановке и закрыл собой пешеходов. Едешь и выглядываешь, а дети из-за автобуса сразу там выбегают. Почему они не поставили знаки перед остановкой? Ведь транспортные средства нужно обходить сзади, чтобы пешеходы и водители видели друг друга. А тут все идут и не видят из-за автобуса.

В первый раз в департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции управления полиции города Костаная проведено обследование с выездом по адресу ул. Каирбекова, автобусная остановка «Тепличный комбинат». По результатам обследования сообщаем, что в адрес ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» направлено предписание о переносе дорожных знаков со стойками в количестве двух единиц 5.16.1-5.16.2 «Пешеходный переход» в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Однако в отделе ЖКХ корреспонденту «НГ» по телефону сначала пояснили, что переместят знаки позже, а спустя примерно месяц на повторный вопрос ответили: перемещение знаков ничего не даст, поскольку, сделавшись удобными для водителей одной полосы, они станут мешать водителям другой. И если перемещать, то только с самими остановками, что уже предмет другого запроса.

Его мы направили и в отдел ЖКХ, и в ДП.

В департаменте полиции ответили:

- Сотрудниками административной полиции ранее проводились обследования ул. Каирбекова на участке от ул. Курганская до железнодорожного переезда, по результатам которого в адрес ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» акимата г. Костаная направлены предложения по изменению организации дорожного движения, в частности, восстановление дорожной разметки, по переносу пешеходного перехода и автобусной остановки.

А в отделе ЖКХ пояснили:

- Изменение расположения дорожных знаков 5.16.1-5.16.2 «Пешеходный переход» не приведет к улучшению условий видимости для водителей. Также доводим до сведения, что при наступлении благоприятных погодных условий автобусная остановка «Тепличный комбинат» по нечетной стороне будет перенесена за пешеходный переход, что решит вышеуказанную проблему.

