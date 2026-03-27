Комитет госдоходов напомнил, что физлицам нужно успеть уплатить налог на транспортные средства за 2025 год до 1 апреля 2026 года, иначе со 2 апреля начнет начисляться пеня, а при долге свыше 1 МРП запустят взыскание, передает inbusiness.kz.

Для расчета применяется МРП, действовавший в 2025 году, — 3 932 тенге, а сумму можно проверить на портале КГД в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" и в мобильных приложениях банков второго уровня.

Налоговые органы уже направили информацию о начисленных суммах через PUSH-уведомления в банковских приложениях. Если налог не будет уплачен вовремя, со 2 апреля начнет начисляться пеня, а с 10 мая — меры взыскания; при задолженности свыше 1 МРП должнику направят налоговый приказ, а при долге более 40 МРП может быть ограничен выезд из Казахстана.

В КГД рекомендуют не откладывать платеж и при необходимости пользоваться онлайн-калькулятором на portal.kgd.gov.kz или обращаться в органы госдоходов и контакт-центр.