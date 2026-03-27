Стали известны меры реагирования в истории о туберкулёзе в гимназии райцентра Мендыкаринского района.

В первой декаде марта «НГ» сообщала, что гимназию им. Габбаса Жумабаева в с. Боровское закрыли на дистант в связи с тем, что на работу в пищеблок была принята женщина с предполагаемым туберкулёзом – впоследствии диагноз подтвердился.

Фото из архива "НГ"

Как сообщил "НГ" гражданский активист Серик БАЙБЕКОВ, ответ прокуратуры Костанайской области последовал после его обращения в Генеральную прокуратуру РК. В тексте, подписанном заместителем прокурора области Омаром СУТБАЕВЫМ, сообщается:

«Арендатор школьной столовой, ИП «Юнин А.Ю.», допустил к работе сотрудника без прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра. Впоследствии у данного сотрудника выявлено заболевание «туберкулёз». По факту выявленного нарушения Мендыкаринским районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля проведена внеплановая проверка в столовой школы. По результатам проверки ИП «Юнин А.Ю.» привлечён к ответственности по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях.

В порядке части 2 статьи 402 Гражданского кодекса, для расторжения договора в судебном порядке необходимо предварительное направление другой стороне предложения об изменении или расторжении договора и получение отказа либо неполучение ответа в установленный срок.

Руководствуясь данным положением, 3 марта 2026 года руководством школы в адрес ИП «Юнин А.Ю.» направлено официальное уведомление о расторжении договора от 22 января 2026 года, заключенного по вопросу организации питания.

Таким образом, по факту выявленных нарушений уполномоченным органом и руководством школы предприняты все необходимые и предусмотренные законодательством меры реагирования».

Как сообщила руководитель отдела образования акимата Мендыкаринского района Гулдана АХМЕТОВА, 5–6 марта 94 сотрудника образовательного учреждения прошли обязательный медицинский осмотр (флюорографию). С 10 по 15 марта среди 315 учащихся проведена туберкулинодиагностика (проба Манту), а 16 марта медицинские работники проверили результаты. По итогам обследования признаков туберкулёза у детей и педагогов не выявлено. Сейчас гимназия работает в штатном режиме, учебный процесс продолжается в обычном формате.