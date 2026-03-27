Соревнования провели 26 марта при оперативной поддержке городского спортивного комитета в областной научной библиотеке им. Толстого.

Хотя целый ряд опытных игроков не смог участвовать по объективным причинам, длившийся около пяти часов турнир прошел в напряженной борьбе. Почти никто не избежал поражений в микроматчах.

Один из старейших игроков Иван Козьма, автор ряда брошюр о шашках (слева) и бронзовый призер турнира КОСовец Вячеслав Тупицин

Последняя же партия между ветераном Иваном Козьмой и одним из сильнейших игроков области Айдарханом Бигалиевым собрала целую группу болельщиков.

Традиционный победитель турниров Касым Сатубалдин (слева)

В итоге в очередной раз победителем городского турнира стал, прошедший через службу на Семипалатинском полигоне инвалид Касым Сатубалдин. Причем успех определился лишь в самой последней его встрече.

Момент борьбы, все в напряжении

На пол очка от победителя отстал 84-летний Жукен Жумагалиев. Более того, в личной встрече, в микроматче верх одержал именно Жумагалиев, что стало сенсацией турнира. Он же победил и Бигалиева, но уступил Козьме, что, в конечном счете, и определило судьбу золотой медали. Но серебро ветерана – несомненный его успех.

Второй призер 84-летний Жукен Жумагалиев (слева) и Жалгас Спанов

Третьим стал косовец Вячеслав Тупицин, потерявший досадное очко во встрече с казалось бы аутсайдером Маратом Шаймерденовым.

Кстати, и Жалгас Спанов сумел «пощипать» бойцов за призовые места, отнимая значимые пол очка. Его результаты могли бы быть и выше. Но ему часто не хватало внимания и сосредоточенности в концовках партий.

Автор - судья соревнований