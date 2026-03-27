Блогер из Карабалыка Миршат САРСЕНБАЕВ 26 марта выступил в прениях в специализированном межрайонном уголовном суде Костаная. В своей речи он вновь заявил о невиновности и отметил, что никогда не вымогал, не угрожал и ничего не требовал у представителя птицефабрики. Как и прокурор, который ранее просил суд лишить блогера свободы сроком на 10 лет, подсудимый ссылался на высказывания президента Казахстана о «слышащем государстве».

Сарсенбаева обвиняют по ч. 4 п. 2 ст. 194 УК РК (вымогательство в особо крупном размере). Он снял ролики о нарушениях санитарных норм на птицефабрике ТОО «Poultry Agro». Видео опубликовал на своем канале в YouTube, который в феврале 2025 года насчитывал 2 370 подписчиков. Среди зрителей оказались представители госорганов, которые инициировали проверки и оштрафовали ТОО на общую сумму 688 000 тенге. Теперь следствие трактует эти штрафы как ущерб репутации и экономическому благополучию предприятия. Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у генерального директора птицефабрики Кайрата Маишева 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

В своей речи в прениях Миршат Сарсенбаев задался вопросом - почему он уже больше года сидит в изоляторе?

- Говорить правду опасно? Или по моему примеру люди должны перестать говорить правду? - спрашивал Сарсенбаев. - Человек, который упал на тротуаре, возможно, так и останется там лежать, потому что ему никто не поможет. Потому что помогать становится опасно. В нашей стране блогеры приносят Казахстану только прибыль. Мои ролики - тому подтверждение. После моего видео о Липченко (свидетель по делу Сарсенбаева - «НГ»), он оплатил штраф в 60 000 тенге. Свидетель Иван Рябец также после моих видео заплатил штраф на сумму 150 000 тенге. Фабрика на 688 000 тенге оплатила штрафы. А были и другие видео, когда людей привлекали за неправильную парковку. Все они пополнили бюджет на более чем 1 млн тенге. Я теперь спрашиваю - почему плачут мои родители, супруга и дети? Потому что я отказался взять деньги и удалить свой ролик о птицефабрике. Я бы мог продать этот ролик, что не запрещено, заплатил бы налоги и спал спокойно. Но я категорически отказался удалять ролик и брать деньги, потому что эти нарушения влияют на здоровье наших людей.

Сарсенбаев обратил внимание на то, что все экспертизы по делу не нашли в речах блогера признаков угроз или требований. Он не искал встречи с юристом птицефабрики Игорем Шишовым, а гендиректора Кайрата Маишева впервые увидел уже в суде.

- Следователям и прокурорам хватило рассказа Шишова для открытия дела, - сказал Сарсенбаев. - Прокурору хватает внутреннего убеждения для обвинительного акта. А где факты и доказательства, где Конституция? Может, наш президент услышит, что Конституцию у нас нарушают... В обвинительном акте указано, что я совершил особо тяжкое преступление против собственности и моя публикация повлекла как имущественный, так и репутационный ущерб для птицефабрики. Я не могу понять - где и когда я что-либо требовал? Покажите мне видео или аудиозапись. У нас получается, что за вымогателем гоняется сам потерпевший. Все это взято со слов Шишова, а доказательств этому нет. Прокурор пишет, что я оказывал давление и высказывал угрозы в адрес ТОО. Ну какие я могу угрозы высказывать?

Миршат Сарсенбаев сообщил, что за время следствия его здоровье пошатнулось и теперь он «живет на лекарствах». Поблагодарил всех, кто поддерживал его во время следствия и суда. Несколько раз подчеркнул, что никогда не выступал против действующей власти. И в качестве примера рассказал о нескольких неопубликованных видео. Например, не стал рассказывать о протекающей крыше в районном доме культуры, где он работал, так как аким района Руслан Халыков обещал решить проблему.

Сарсенбаев также заявил, что аким района слушал материалы негласных следственных действий полиции, к которым не должен иметь доступа. По его словам, аким обиделся на критику действий власти, которую зафиксировала полицейская прослушка.

- Я не нарушал закон, я просто делал свое дело, чтобы у нас была «нулевая терпимость» к несправедливости, - сказал Сарсенбаев. - Я уверен в справедливости и объективности суда. Положа руку на сердце, я могу сказать, что ни у кого ничего не вымогал. Материальные ценности не были для меня выше духовных. Я ничего не вымогал, но и удалять видео не хотел. Почему ТОО может нарушать законы? Я не мог закрыть глаза и пройти мимо. Для меня это принципиальная вещь. Тем более, президент уже говорил, что надо беречь нашу природу и окружающую среду.

Сарсенбаев отметил, что в его деле «нарушений больше, чем букв в его фамилии».

На одно из таких нарушений в прениях обращала внимание адвокат блогера Снежанна ЖУКОВА. По ее словам, в материалах дела есть обвинительный акт от 11 сентября 2025 года. С ним ознакомили подсудимого. Но по запросу защиты суд затребовал процессуальные документы из базы Единого реестра досудебных расследований. И там нашелся другой обвинительный акт от 15 сентября 2025 года, в котором мотивировочная часть обвинения не заполнена.

- Таким образом, второй обвинительный акт, который вынесен с нарушениями, полностью отменяет те доказательства, с которыми ознакамливали Сарсенбаева, - пояснила корреспонденту «НГ» Жукова. - В материалах дела потерпевшим значится Кайрат Маишев, а в новом обвинительном акте - другой потерпевший. Мы ходатайствовали о проверке действий заместителя прокурора области на соответствие закону. Мы считаем, что в деле есть подложные материалы. Что это? То ли это преступная халатность, или это явная фальсификация материалов уголовного дела? Там многих процессуальных решений в ЕРДР нет.

Прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ заявил, что в деле есть только один обвинительный акт от 11 сентября. Других актов нет и «это аксиома, которую не нужно доказывать».

Блогер Миршат Сарсенбаев выступит с последним словом в понедельник, 30 марта. Сразу после судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора по уголовному делу.

Читайте также

Наказать полицейских за фальсификацию просят адвокаты блогера Миршата Сарсенбаева в суде Костаная. Прокурор просит посадить его на 10 лет