По прогнозам синоптиков, в пятницу-воскресенье, 27-29 марта, на территории области осадков не ожидается. На севере и востоке области ночью и утром будет туман, на дорогах гололедица.

- Ночью в пятницу на большей части территории области будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке 5 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем +11...+16 °С, на северо-востоке +8 °С. В субботу и воскресенье в ночное время термометры покажут -3...+2 °С. Днём в субботу температура воздуха поднимется до 15-20 °С, в воскресенье на большей части территории прогнозируем также 15-20 °С, только на севере будет немного прохладнее - 12 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В пятницу: ночью 0...+2 °С, днём 11-13 °С. В субботу: ночью 0...+2 °С, днём 15-17 °С. В воскресенье: ночью 0...+2 °С, днём 13-15 °С.

В пятницу ожидается восточный ветер скоростью 7-12 м/с, в Костанае - 5-10 м/с. В субботу и воскресенье ветер будет юго-восточный 9-14 м/с, в Костанае 7-12 м/с.

