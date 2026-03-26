В прошедших в Италии XXV зимних Олимпийских играх впервые с 2002 года в соревнованиях конькобежцев не принимали участие представители Костанайской области, неизменно выступавшие в шести предыдущих зимних Играх четырехлетия.

Так, в XIX зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) на дистанции 1500 м среди мужчин выступил Николай Ульянин, занявший с результатом 36-е место. На этой же дистанции среди женщин Марина Пупина заняла 37-е место. Она же приняла участие и в забегах на дистанции вдвое длиннее, где показала 27-й результат.

На XX зимней Олимпиаде-2006 в Турине (Италия) на двух дистанциях выступил Александр Жигин, дважды стартовавший в забегах на 500 м и занявший по сумме набранных очков 34-е место. На дистанции 1000 м он был 36-м.

В 2010 году в Ванкувере (Канада) честь Казахстана на XXI зимних Олимпийских играх защищал Денис Кузин, занявший 23-е место и на дистанции 1000 м, и на дистанции 1500 м.

Наиболее успешной для Кузина стала следующая - XXII зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи (Россия). Накануне Олимпийских игр он стал чемпионом мира на дистанции 1000 м, а на Олимпиаде на этой же дистанции он стал седьмым, а на дистанции 1500 м - девятым. Выступавший на «полуторке» Александр Жигин занял 34-е место.

На XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхан (Южная Корея) Денис Кузин показал на 1000 м 27-й результат, а на 1500 м занял 30-е место. А на четвертой своей Олимпиаде в 2022 году в Пекине (Китай) Кузин стал 23-м на дистанции 1000 м.

Все эти конькобежцы являются воспитанниками Петра Пастушенко.

Костанайские конькобежцы на этапе Кубка мира с тренером Александром Жигиным

Подводя итоги зимнего сезона, можно уверенно сказать, что «олимпийский перерыв» был у костанайских конькобежцев временным. Об этом говорят результаты, показываемые молодыми спортсменами, воспитанниками уже молодых тренеров, среди которых Александр Жигин, Денис Кузин и Александр Жуков.

Весь пьедестал чемпионата Казахстана по спринтерскому многоборью среди мужчин (по сумме четырех дистанций - 500 м, 1 000 м, 500 м и 1 000 м) был занят воспитанниками Школы высшего спортивного мастерства Костанайской области. Чемпионом Казахстана стал Никита Важенин, дважды победивший на дистанции 500 м, а на дистанции вдвое длиннее став вторым и третьим. Второе место занял Андрей Семенов, дважды отличившийся на дистанции 1 000 м и занявший второе и третье места на 500 м. Бронза на счету Дмитрия Осипенко, показавшего на дистанции 1000 м второй и третий результаты.

А в чемпионате Казахстана по классическому многоборью серебряным призером среди женщин стала воспитанница ШВСМ Мария Деген, занявшая вторые места на дистанциях 1 500 м, 3 000 м и 5 000 м, и ставшая третьей на дистанции 500 м.

Успешно выступили костанайские конькобежцы и на чемпионате РК в командных дисциплинах, заняв в общей сложности четыре призовых места, в том числе одно первое и три третьих, и став в общекомандном зачете вторыми.

Мужская сборная области в составе представителей ШВСМ Андрея Семенова, Никиты Важенина, Дмитрия Осипенко, Дмитрия Бичуркина и Жаслана Ольжабаева стала победителем чемпионата в мужском командном спринте.

А наша женская команда, за которую выступали Мария Деген, Алиса Казорина, Сатти Баекина (обе - ЦПОР и ДЮСШ № 3), Арина Семенова и Виктория Блохина (обе - ДЮСШ № 3), в этом виде программы стала бронзовым призером.

Также третье место заняла женская сборная области и в командной гонке на 6 кругов. В этом виде программы обладателями бронзовых наград стали Полина Полуянова, Аина Сыздыкова (обе - ДЮСШ № 3), Алиса Казорина и Мария Деген.

Еще одно третье место заняла мужская сборная в командной гонке на 8 кругов, а бронзовые медали в ней завоевали Давид Кияткин, Григорий Слесаренко (оба - ЦПОР и ДЮСШ № 3), Андрей Семенов и Дмитрий Осипенко.

В конце февраля Андрей Семенов, Дмитрий Осипенко и Мария Деген выступили в Инцелле (Германия) в заключительном третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров и нео-сеньоров.

Андрей Семенов стал серебряным призером среди нео-сеньоров на дистанции 1 000 м завоевал бронзу в командном спринте. Также бронзовым призером в командном спринте стал Дмитрий Осипенко. А Мария Деген стала победительницей на дистанции 1 500 м среди нео-сеньоров.

Кроме этого, по итогам выступления во всех этапах Кубка мира Андрей Семенов, набрав 145 очков, возглавил мировой рейтинг на дистанции 1 000 м, а Дмитрий Осипенко расположился на третьем месте (132 очка). Первой в мировом рейтинге сезона на дистанции 1 500 м стала и Мария Деген (143 очка).

И вот буквально на днях на прошедшем в Астане чемпионате Казахстана по конькобежному спорту на отдельных дистанциях костанайские спортсмены завоевали 10 наград, в том числе одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовых.

Чемпионкой Казахстана на дистанции 5000 м стала Мария Деген, на счету которой также серебряные медали на дистанциях 1 500 м и 3 000 м.

Двукратным серебряным призером стал Роман Биназаров, занявший вторые места на дистанциях 1 500 м и 1 000 м.

Бронзовым призером на дистанции 1 000 м стал Андрей Семенов, а бронзу на дистанции 1 500 м завоевал Александр Кленко.

Три медали на счету Вадима Якубовского, занявшего второе место на дистанции 10 000 м и завоевавшего бронзовые награды на дистанции 5 000 м и в масс-старте на 16 кругов.