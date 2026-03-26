Согласно обвинению, житель села Красная Пресня Максут ОМАРОВ зарезал Ермакана Тлеубергенова в ночь с 10 на 11 апреля 2025 года. Однако защитник подсудимого указал на детализацию звонков - вечером 11 апреля по телефону погибшего говорили несколько минут с неизвестными абонентами.

Максута Омарова обвиняют в том, что он зарезал соседа Ермакана Тлеубергенова за то, что тот оскорбил его бывшую жену - заявил, что она якобы работает массажисткой в Астане и оказывает интимные услуги.

Ранее Омарова уже признали виновным и приговорили к 11 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Однако его семья и адвокаты добились возвращения дела в суд первой инстанции через апелляцию в облсуде. Они указывали на несостоятельную, по их мнению, аргументацию следствия и прокурора. Но, возвращая дело на рассмотрение, облсуд исходил скорее из того, что заметил ошибки заполнения в бланках присяжных.

26 марта стороны продолжили исследовать письменные материалы дела.

Перед этим судья отстранила от участия в процессе одного присяжного - он скрыл сведения об административных правонарушениях, совершенных в начале 2026 года. Среди них - распитие алкоголя в общественном месте, нарушение общественного порядка, нарушение благоустройства, непристойные действия в общественном месте и приставание, пояснила судья.

В этом, как и в предъявленном обвинении, процесс тоже дублирует первое разбирательство, на котором заменили одного присяжного. Правда, причина была помягче - он работал в полиции.



Отстраненного присяжного заменили на запасного. Стороны преступили к исследованию письменных материалов дела. В основном это протоколы следственных органов, описывающие место нахождения трупа, предполагаемого орудия убийства и так далее. Прокурор с согласия защиты и суда рассказывает об этих документах описательно, а многие вообще не подлежат изучению на данный момент - в основном это протоколы досудебных допросов свидетелей и самого Омарова, которые еще не были допрошены в нынешнем суде.

Но на одном документе защита заострила внимание.

- Это результаты соединений между абонентами и абонентскими устройствами по номеру телефона, который принадлежал потерпевшему Тлеубергенову, - сказал адвокат подсудимого Аскар ПРМАГАМБЕТОВ. - Тут идет схема «созванивался-cоединялся» с 1 по 12 апреля 2025 года. Тут указано - 11 апреля в 18 часов 11 минут абонентский номер потерпевшего Тлеубергенова осуществляет соединение. Длительность вызова идет 2 минуты 48 секунд. 11 апреля 2025 года в 21 час 02 минуты - длительность составляет 2 минуты 50 секунд. 11 апреля в 21 час 42 минуты - длительность вызова 4 секунды. Я к чему это говорю - из обвинительного акта следует, что потерпевший умер в ночь с 10-го на 11-е.

На стадии изучения документов защитник не стал развивать тему, а гособвинитель - объяснять несостыковку. Очевидно деталь станет точкой спора на стадии прений.

Прокурор также перечислила негласные следственные действия в отношении Омарова - прослушку его разговоров, пока тот был в изоляторе.

Аскар Прмагамбетов подчеркнул:

- Прокурор огласил, что сотрудникам поручено провести негласные следственные действия - негласный аудиоконтроль лица в отношении Омарова. И провести негласные следственные действия - негласный аудиоконтроль в отношении Тютрина Сергея.

Кто такой Тютрин Сергей и чем он важен защите, мы узнаем в прениях, раз уж адвокат назвал его присяжным.

У прошлых защитников Омарова из первого разбирательства - Константина Геращенко и Константина Геращенко-ст. - были свои аргументы о незаконности результатов прослушки.

После несостыковки со звонками, озвученной адвокатом Прмагамбетовым, ожидается дополнительный взгляд на негласные слественные действия в отношении его подзащитного.

27 марта стороны продолжат изучать документы.

