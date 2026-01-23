20 ноября Максута ОМАРОВА признали виновным и приговорили к 11 годам тюрьмы, но 15 января Костанайский областной суд отменил постановление и вернул дело на рассмотрение в ином составе. Причина - что-то не так в бланках присяжных...

Фото из архива «НГ»

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала на первом заседании текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

В приговоре, который огласили 20 ноября, не подтверждается конкретно этот мотив убийства. Цитата из постановления СМУС Костанайской области:

«С 22:40 часов 10 апреля 2025 года по 00:10 часов 11 апреля 2025 года Омаров в зальной комнате квартиры № 2 дома № 12 по улице Борисенко в селе Красная Пресня Мендыкаринского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства Тлеубергенова умышленно нанес кухонным ножом четыре удара в область грудной клетки последнего, в результате в короткий промежуток времени наступила смерть Тлеубергенова от острой кровопотери, развившейся вследствие проникающих колото-резаных ранений передней стенки грудной клетки слева и справа, с повреждением верхней и нижней долей правого и левого легкого, диафрагмы, печени, сердечной сорочки, передней стенки левого желудочка сердца. После чего Омаров покинул место происшествия».

Одним из главных аргументов прокурора была аудиозапись того, как подсудимый признается в убийстве сокамернику в СИЗО. Защитники Омарова заявляли, что запись не может использоваться, как доказательство, поскольку экспертиза не подтвердила, что на ней голос их подзащитного.

Они также отмечали, что обилие крови убитого, которое нашли на двери его дома, не было обнаружено на куртке и теле Омарова. По их, это говорит о том, что подсудимого не было на месте преступления в момент его совершения.

Адвокаты а подали апелляционную жалобу об отмене приговора. 15 января областной суд вернул дело на рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Однако ни эти, ни многие другие аргументы сторон не легли в основу решения коллегии. Оказалось, дело в бланках, которые заполняли присяжные:

- Судебной коллегией исследованы бюллетени и вопросный лист по итогам проведенного голосования, - говорится в постановлении облсуда, - и установлено, что в вопросном листе после указания анкетных данных присяжных заседателей, то есть ФИО, отсутствуют подписи троих присяжных заседателей. Неподписание вопросного листа всеми присяжными заседателями подрывает легитимность вынесенного вердикта и постановление приговора в целом. Таким образом, допущено существенное нарушение Уголовно-процессуального кодекса по процедуре проведения совещания и голосования в совещательной комнате, поскольку вопросный лист является основой вердикта суда с участием присяжных заседателей, фиксацией их решения. Кроме того, в двух бюллетенях на вопрос о виновности Омарова М. И. в совершении деяния, предусмотренного ст. 99 ч. 1 УК, написаны ответы «нет» без обязательного пояснительного слова, раскрывающего сущность ответа. Отсутствие пояснительных слов свидетельствует о неполноте ответов на постановленные вопросы, что является недопустимым для установления вердикта суда с участием присяжных заседателей. В вопросном листе по обвинению по ст. 99 ч. 1 УК напротив вопросов № 2 и № 3 председательствующим судьей не заполнен результат подсчета голосов, то есть «да, доказано», «да, виновен». В описательной части приговора указаны обстоятельства, которые не были отражены в вопросном листе, а именно обстоятельство совершения убийства в состоянии алкогольного опьянения. При этом на разрешение присяжным заседателям не ставился вопрос относительно нахождения Омарова М. И. в таком состоянии. Установленное существенное нарушения уголовно-процессуального закона, связанное с несоблюдением процедуры судопроизводства с участием присяжных заседателей, влечет отмену вынесенного приговора, с направлением уголовного дела в отношении Омарова М.И. на новое судебное рассмотрение в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области в ином составе со стадии предварительного слушания дела. При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, устранить нарушения и в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона вынести законное и обоснованное решение.

- Пусть люди никогда не теряют веру, - комментирует решение облсуда дочь подсудимого и его общественный защитник Азиза ОМАРОВА. - Мы знаем, что не часто людей сразу сажают. Мы тому живой пример. Он (Омаров - «НГ») без доказательств сидит уже почти год. Мы будем бороться до конца.