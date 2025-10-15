Защитники подсудимого, жителя села Красная Пресня Мендыкаринского района Максута ОМАРОВА активно возражали, поскольку экспертиза не установила, что на записи его голос. По телефону двое мужчин обсуждали убийство уже после инцидента.

Сегодня, 15 октября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области продолжили изучать материалы дела.

Фото из архива "НГ"

Напомним, Омарова обвиняют по ст. 99 ч. 1 УК РК («Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку»). Ему также вменяют кражу на сумму около 13 000 тенге, совершенную раньше даты убийства и в отношении другого потерпевшего. Вину в краже он признает, а в убийстве - нет.

Согласно обвинительному заключению, Омаров 10 апреля, около 20:00, пришел в гости к своему соседу Ермакану Тлеубергенову. Тот предложил выпить.

- Между ними произошел словесный конфликт: Тлеубергенов стал оскорблять Омарова, заявляя, что его бывшая супруга работает массажисткой в Астане и якобы оказывает интимные услуги, - зачитывала текст заключения прокурор Анар ОСПАНОВА. - После конфликта Омаров вернулся домой. По дороге его не покидало чувство обиды. У Омарова возник умысел убить Тлеубергенова. Из предбанника он взял кухонный нож. С 22:00 по 00:10 направился к Тлеубергенову, вошел в дом через незапертую дверь. Ермакан лежал на диване и смотрел телевизор. Омаров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держа нож левой рукой, нанес 4 удара в область грудной клетки Тлеубергенова.

15 октября гособвинитель сообщила: согласно материалам дела, c 28 апреля по 27 мая в отношении лица, содержащегося в учреждении № 76 Костаная, вели негласную прослушку телефонныз разговоров.

- Эти негласные следственные действия были проведены, но не определили, чей голос! - возмутился адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО. - Экспертиза не подтвердила, что это он вообще говорил!

- Я возражаю - в материалах дела это имеется, - настояла прокурор.

И зачитала расшифровку записи:

- Неустановленное лицо: «У тебя все нормально?» Омаров Максут Искендирович: «Да, нормально все». Неустановленное лицо: «Адвокаты уехали? Как ты им сказал? Как это было?» Омаров Максут Искендирович: «Я им сказал все». Неустановленное лицо: «Как оно вообще было? Как ты это сделал?» Омаров Максут Искендирович: «Я же сказал, что с ним не пил, но я пьяный был».

- У нас не определено, что это голос Омарова! - возразил Геращенко. - Экспертиза не установила! Почему мы сейчас говорим, что это голос Омарова?

Судья попросил гособвинителя зачитывать лицо так, как указано в документе - О. М. И.

- Неустановленное лицо: «Он что, твоей жене что-то сказал? О.М.И: «Да уже лет 5 или 4 мою жену», непонятные слова. Неустановленное лицо: «А где нож взял?» О.М.И: «В бане. В предбаннике у себя взял. Он (погибший - «НГ») всегда закрывался, но в тот день тоже был поддатый».

Далее заседание провели в закрытом формате без участия присяжных заседателей и представителей СМИ, поскольку стороны изучали не подлежащие распространению аудиозаписи из материалов дела.

Фото автора