По действующим нормам водителя могут оштрафовать при неуплате проезда в течение недели. В Казахстане планируют обновить правила, регулирующие порядок оплаты за проезд по платным автомобильным дорогам, сообщили в Министерстве транспорта.

Решение даст водителям больше времени для оплаты, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

"Сейчас действует норма: если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, на восьмой материалы направляют в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке согласно Административному кодексу. Теперь планируется переход на более щадящий и удобный механизм. Если физическое лицо не произведёт оплату в течение 30 календарных дней со дня проезда, материалы об этом направят на 31-й день", – пояснили в ведомстве.

Также, если ранее порядок не предусматривал разделение пользователей на физических и юридических лиц, то теперь для юридических вводят отдельный механизм. В случае непоступления оплаты от юридического лица до 20-го числа месяца, следующего за отчётным, материалы в органы транспортного контроля направят на следующий день.

Статья 628 Административного кодекса "Несвоевременная уплата за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам)" предусматривает штраф для физических лиц – 5 МПР (19 тысяч тенге), для юридических – 10 МРП (39 тысяч тенге).