Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 13 декабря, в рамках достигнутых договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом и по его просьбе помиловал 123 политзаключенных из разных стран. Это произошло после того, как несколькими часами ранее США сняли санкции с белорусских калийных удобрений, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Мария Колесникова в автобусе с другими освобожденными политзаключёнными, 13 декабря 2025 года

На свободу вышли лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Всех освобожденных политзаключенных, как сообщается, депортировали из Беларуси. Более 100 помилованных доставили в Украину, откуда переправят в Польшу и Литву.

Среди помилованных – бывший главный редактор TUТ.ВY Марина Золотова. Её приговорили к 12 годам колонии в 2023 году. Также были помилованы правозащитники центра "Весна" Валентин Стефанович и Владимир Лабкович. Вышел из тюрьмы и общественный деятель Александр Федута, а также политик Павел Северинец.

Вместе с тем Андрея Почобута, активиста польского меньшинства в Беларуси и корреспондента польского издания Gazeta Wyborcza, в списке помилованных нет. В этом году Почобут получил премию Сахарова, которую Европейский парламент присуждает лицам, внёсшим исключительный вклад в борьбу за права человека. По информации белорусских изданий, ему поступило предложение написать прошение о помиловании, но он отказался, поскольку не желает обращаться к Лукашенко.

Спецпосланник американского президента по Беларуси Джон Коул отметил, что общение на тему санкций между Вашингтоном и Минском будет продолжаться и далее.

- По мере нормализации отношений между двумя странами всё больше санкций будет сниматься, - сказал Коул.

По словам Коула, переговоры с Лукашенко, которые начались в пятницу и продолжились в субботу, "были очень продуктивными". Американский посланник сообщил, что стороны обсудили вопросы нормализации отношений, а также войны между Россией и Украиной, отметив, что "Лукашенко даёт хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине".

В августе 2021 года, через год после президентских выборов в Беларуси, которые не были признаны Западом из-за обвинений в фальсификациях, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

По данным Национального статистического комитета, до кризиса в 2020 году Беларусь заработала на экспорте калийных удобрений 2,4 миллиарда долларов. Это около 8 процентов от общего объёма белорусского экспорта, или около 4 процентов ВВП страны.

Радио "Азаттык" напоминает, что после предыдущего визита Коула в Минск в сентябре 2025 года власти Беларуси освободили 52 политзаключённых, в том числе Сергея Тихановского и журналиста Белорусской службы Радио Свобода Игоря Лосика. В числе освобождённых были также 14 иностранцев (из Литвы, Латвии, Польши и Германии, Франции и Великобритании), осуждённых по обвинению в шпионаже. После этого Минфин США исключил из санкционного списка белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа» и бизнес-джет Bombardier Challenger 850, которым пользуются высокопоставленные белорусские чиновники и члены семьи Лукашенко.