Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Руководитель ТОО, занимающегося закупом и поставкой сельскохозяйственной продукции, обвиняется в хищении более 140 миллионов тенге у 11 предприятий, передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, с декабря 2021 по апрель 2022 года обвиняемая заключала договоры поставки зерновых и другой сельхозпродукции с компаниями из Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей и других регионов, не намереваясь выполнять обязательства. Получая предоплату, она предоставляла фиктивную информацию о логистике и распоряжалась деньгами по своему усмотрению, не осуществляя фактических отгрузок.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье 190, часть 4, пункт 2 УК РК — мошенничество, совершённое неоднократно и в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай. Прокуратура продолжает работу по защите прав потерпевших и обеспечению восстановления их имущественных интересов.