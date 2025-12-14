Шум и разговоры вокруг фильма «Ауру» режиссера Айтөре Жолдасқали стали хорошим бустом для продвижения. Автор в соцсетях жалуется на цензуру и ограничения по времени показа, но в кино идут толпой, делая ему кассу. Однако, как и в случае с сериалом Offside, поддержка аудитории в борьбе за свободу слова никак не оправдывает качество повествования. «Ауру» - красивый, но бессмысленно жестокий фильм, создающий образы, в которых не то что себя не хочется видеть, даже врага видеть нет желания.

Одна из жутких сцен в контексте истории воспринимается, как очередная глупость / Кадр из фильма

Свобода

Прежде чем ругать фильм, важный дисклеймер, без которого на фоне ужесточения давления на медиа со стороны правительства нельзя обойтись. Айтөре Жолдасқали снял фильм на частные деньги и выразил в нем свою позицию. Мы можем оценивать получившееся произведение по-разному. Кому-то понравится, кто-то будет ругать, а кто-то пройдет мимо. Безусловно, внесенные (по словам автора) изменения могли повлиять на картину в целом, даже если удалена одна маленькая сцена, и его негодование понятно. Автор имеет право высказываться, а зритель - принимать или не принимать его высказывание. Это и есть свобода слова, без которой невозможен диалог. И все, что написано ниже, - мнение одного человека, не претендующего на истину, но продолжающего разговор. Поэтому не нужно никого запрещать, отменять или отрицать. Давайте говорить, пока у нас еще не отобрали это право.

В зацензуренной версии постера нет жеста, который заранее предупреждал бы зрителя о посыле фильма

Маска

Встречают по одежке, а провожают по уму - эта поговорка как никогда кстати для обсуждения «Ауру». Операторская работа и цветокоррекция - на высоком уровне, как, впрочем, и в «Дәстүр», который создавали те же мастера. Ракурсы, монтаж и переходы радуют глаз, и кажется, что смотришь высокобюджетный фестивальный фильм. Звук тоже на высоте: каждый шум, каждая нота музыки на своем месте, погружение в атмосферу - стопроцентное. Из-за чего и становится плохо. Страх, отчаяние, бессмысленность и апатия - главные эмоции фильма захватывают с первых кадров, не принося никакого положительного опыта. И даже очищения, катарсиса зритель не получит. Только шок и чувство брезгливости.

Но сначала о жанре. С первого взгляда на трейлер создается ощущение социальной драмы о несправедливости и безвыходности, ведущих к отчаянным мерам. Однако на деле от социальной драмы в фильме только трейлер под песню Gorillaz - Feel Good. Остальное - абсурд, в который персонажи сами себя заводят и тащат за собой других.

Сначала кажется, что фильм построен логично: накаляет опасность, повышает ставки, держит в напряжении. Но по факту мотивации ни у одного персонажа не наблюдается. Ситуации, в которые они попадают, никак не меняют их характеры, и какими отбитыми дураками они были в начале, такими же остаются в финале. Безусловно, автор может деконструировать образы, создавать историю, в которой некому сочувствовать и нет справедливости. Но тогда это не социальная драма и не портрет страны, а морализаторская притча, субъективная картина автора. Нужно быть честным со зрителем.

Тень

На самом деле фильм абстрагируется от реальности, представляя жизнь в Казахстане как беспросветную и безвыходную ловушку. Выхода нет, потому что все живут в кредит, все кому-то должны, а закон существует только на бумаге. Если человек с этим согласен, то фильм, скорее всего, понравится, потому что авторы говорят именно в таком ключе.

Актриса отыгрывает отлично. Жалко, что история не соответствует / Кадр из фильма

Два молодых человека - Азамат (актер Аян Отепберген) и Таншолпан (актриса Дильназ Курмангали) - женятся и заставляют мать Азамата взять 15 млн тенге на пышную свадьбу. Кредит, который они потом не оплатят. Дальше - бесконечные кредиты на дом, мебель, технику, притом что работают они официанткой и таксистом. Бездумная жизнь продолжается три года и приводит к кризису: Азамата избивает лучший друг, а мать устает тянуть кредит. И по закону мыльной драмы герои в один момент оказываются и без работы, и перед горой долгов. Недолго думая, Азамат решает обманывать людей, начав сбор денег на операцию жене, которую бреет налысо и объявляет онкобольной.

Персонажи делают неправильный выбор / Кадр из фильма

С первых кадров автор представляет отвратительных и слабых персонажей, которым невозможно сопереживать. И все, что с ними происходит, зритель воспринимает как справедливое наказание, даже когда их бьют мошенники, обманывают коррупционеры или за ними гонится толпа. Никакой убедительной мотивации для создания фейковой больной у персонажей нет. Они могли бы найти другую работу, объявить банкротство, довериться другим людям... Но нет. Они сразу выбирают мошенническую схему.

Единственный положительный персонаж - умирающая девочка / Кадр из фильма

Самое плохое, что в фильме нет ни намека на закон, правила, нормы или хоть какие-нибудь ценности, которых бы придерживались персонажи. Все обманывают всех, все бьют всех, все боятся всех, все ненавидят всех. Нет ни одного приятного персонажа, кроме девочки, по-настоящему болеющей раком. Сцены насилия смакуются, а о справедливости можно только мечтать. Честных благотворителей в фильме нет, бескорыстных людей нет, законного наказания за мошенничество и убийство нет. Единственной справедливостью становится насилие и в финале - казнь от неизвестного невидимого персонажа, отца той самой девочки.

Яд

Так что же убивает в «Ауру» магию кино и вредит всему кинематографу? В первую очередь потерянность смысла. Персонажи плохие, да. Таких отрицательных героев в кино много: Бонни и Клайд, Микки и Мэлори в «Прирожденных убийцах», Сид и Нэнси. Но их путь показан, как грехопадение на фоне жизни других людей. Их судьбы, их характеры формируют будущее и логичный трагический финал, который может быть романтизирован или показан страшно. В «Ауру» грехопадение персонажей не контрастирует с внешним миром. «Не мы такие - жизнь такая», - могут сказать они в оправдание и будут правы. Алчный, коррумпированный и бесчестный мир «Ауру» показывает: центральная пара - типичные казахстанцы, которые не хотят работать, но хотят все и сразу. За это их наказывает неведомая сила. И это вторая проблема.

План мошенников сработал, но кара не за горами / Кадр из фильма

Гласность и закон формируют порядок, но авторы не видят ни первого, ни второго. Их решением становится наказание: лишение лжеца языка, жестокость как орудие, страх как сдерживающая сила. Внешние неведомые силы накажут злодея, в то время как закон остается в стороне, а социальное порицание замещается игнором. Один-единственный сосед-алкоголик замечает, что что-то не так. Остальным безразлично ровно настолько, что никто в подъезде не слышит, как кричит и бьется женщина, пытаясь убежать от убийцы. Безразличие губит.

Момент напряжения, когда две пары негодяев сталкиваются и еще ничего не знают друг о друге / Кадр из фильма

Третья причина - в том, что зритель, с одной стороны, хочет поддержать несправедливо сокращенный фильм, отстоять право автора говорить. С другой стороны, ни фильм, ни автор не звучат убедительно, однако из двух зол зритель выбирает меньшее, и получается, что не просто поддерживает пустую историю, но и подталкивает к мысли о том, что таких фильмов нужно больше.

Крики, переигрывания и постоянный надрыв характерны большей части актеров / Кадр из фильма

Морализаторство в фильме не работает, потому что зрителю не с кем себя ассоциировать, и потому, что никто не любит, когда его поучают. Бессмысленное насилие и немотивированные поступки отталкивают от экрана. А мораль - «каждый должен думать только о себе, никому не доверять и жить в своем замке из слоновой кости» - рушит представление о справедливом мире, о счастье и сообществе. Мы ждем от кино очищения и надежды, а не открытую дверь с табличкой «депрессия».

Пространство туалета не использовано в полной мере. Потенциал упущен / Кадр из фильма

Итог

После такой травмы кинематографу Казахстана нужен отдых. Нужна картина, которая пусть будет наивной, как «Бақыт кұшағында», но подарит надежду, что в нашем реальном мире есть хорошие люди, которым можно доверять и которые будут делать кино, а не просто красивое изображение с провокационной рекламой, но пустым содержанием. Нам нужна большая доза сахара, чтобы прийти к балансу после «Ауру».

Качество изображения и постановка кадров - на высоком уровне. И от этого еще обиднее / Кадр из фильма

Айтөре Жолдасқали, безусловно, режиссер с визуальным чутьем и смелостью, но в «Ауру» его посыл, уткнувшись в беспросветный цинизм, теряет силу. Актеры (Аян Отепберген, Дильназ Курмангали) убедительно играют омерзительных персонажей, но материал им не оставляет шанса вызвать что-то, кроме омерзения. В итоге получается важный, но токсичный социальный эксперимент, который, к сожалению, больше раскалывает и травмирует, чем заставляет думать. Он демонстрирует технический рост казахстанского кино, но ставит под вопрос его эмоциональную зрелость и ответственность перед зрителем.

Кадр из трейлера, которого... не было в фильме