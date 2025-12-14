В каких районах Костаная отключат электроэнергию на праздничной неделе?
14 декабря 2025, 10:44 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 20 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
РП-КСМК (работы на ВЛ)
с 13 декабря по 20 декабря с 10:00 до 17:30
- ИП Снигирев,
- ИП Березовский,
- дачи «Текстильщик»,
- ТОО «Goldman Astana».
РП-23- КНС-8 (работы на ВЛ)
17 декабря с 9:30 до 17:30
- ТОО «Мебеко»,
- Мегаэнергоэкспертиза-база,
- ИП Цураева,
- ИП Снигирев,
- ТОО «ALIKHAN TRADE.
ТП-451 (работы на ТП)
15 декабря и 17 декабря а с 09:00 до 19:00
- Ресторан «Гранат»,
- Притобольский парк - офис,
- Водно-спасательная служба.
КТП-347 фидер 3 (работы на ВЛ)
17 декабря с 9:30 до 17:30
- Магазин «Алтын»,
- ТОО F-line,
- магазин «Театральный».
Частный сектор:
- ул. Валиханова, 5-21,
- ул. Дулатова, 166-229, 186/1-186/16,
- ул. Алтынсарина, 211-227,
- ул. Шипина, 58-71, 67 А, 69/1-69/8.
