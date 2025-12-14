План работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 20 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

РП-КСМК (работы на ВЛ)

с 13 декабря по 20 декабря с 10:00 до 17:30

ИП Снигирев,

ИП Березовский,

дачи «Текстильщик»,

ТОО «Goldman Astana».

РП-23- КНС-8 (работы на ВЛ)

17 декабря с 9:30 до 17:30

ТОО «Мебеко»,

Мегаэнергоэкспертиза-база,

ИП Цураева,

ИП Снигирев,

ТОО «ALIKHAN TRADE.

ТП-451 (работы на ТП)

15 декабря и 17 декабря а с 09:00 до 19:00

Ресторан «Гранат»,

Притобольский парк - офис,

Водно-спасательная служба.

КТП-347 фидер 3 (работы на ВЛ)

17 декабря с 9:30 до 17:30

Магазин «Алтын»,

ТОО F-line,

магазин «Театральный».

Частный сектор: