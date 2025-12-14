Новости

В каких районах Костаная отключат электроэнергию на праздничной неделе?

14 декабря 2025, 10:44 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 15 по 20 декабря сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в четырех районах областного центра. 

В связи с плановыми работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

РП-КСМК (работы на ВЛ)

с 13 декабря по 20 декабря с 10:00 до 17:30

  • ИП Снигирев, 
  • ИП Березовский, 
  • дачи «Текстильщик», 
  • ТОО «Goldman Astana».

РП-23- КНС-8 (работы на ВЛ)

17 декабря с 9:30 до 17:30

  • ТОО «Мебеко», 
  • Мегаэнергоэкспертиза-база, 
  • ИП Цураева, 
  • ИП Снигирев, 
  • ТОО «ALIKHAN TRADE.

ТП-451 (работы на ТП)

15 декабря и 17 декабря а с 09:00 до 19:00

  • Ресторан «Гранат», 
  • Притобольский парк - офис, 
  • Водно-спасательная служба.

КТП-347 фидер 3 (работы на ВЛ)

17 декабря с 9:30 до 17:30

  • Магазин «Алтын», 
  • ТОО F-line, 
  • магазин «Театральный».

Частный сектор:

  • ул. Валиханова, 5-21, 
  • ул. Дулатова, 166-229, 186/1-186/16, 
  • ул. Алтынсарина, 211-227, 
  • ул. Шипина, 58-71, 67 А, 69/1-69/8.