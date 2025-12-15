В правительстве рассмотрели вопросы стабилизации цен на основные виды продуктов питания и непродовольственные товары, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

С учётом сезонного удорожания тепличных овощей, прежде всего огурцов и помидоров, заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил в кратчайшие сроки организовать на приграничных пунктах пропуска "зелёные коридоры" для туркменских овощей.

"Эта мера направлена на обеспечение стабильных поставок помидоров и огурцов по доступной цене в регионы, где нет достаточного объёма собственного тепличного производства", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также в преддверии новогодних праздников с 22 по 31 декабря в супермаркетах страны стартует акция Bereke fest – прямые поставки социально значимых товаров от фермеров и их продажа по сниженным ценам.

В регионах пообещали увеличить количество сельскохозяйственных и предновогодних ярмарок: по информации правительства, только в декабре их запланировано более 800 во всём Казахстане. В Костанае такая ярмарка пройдет 20 декабря.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал об изменениях в действующие правила стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Изменения предусматривают обязательную установку системы онлайн-мониторинга. В настоящее время пилотный проект на базе склада площадью 3 тысячи квадратных метров в Кызылорде реализует АО "Казахтелеком".

"В следующем году планируется поэтапное оснащение такими системами всех складов социально-предпринимательских корпораций, что позволит в режиме реального времени отслеживать наличие, условия и качество хранения запасов социально значимых продуктов питания. Вступление изменений в силу ожидается в ближайшие дни", – проинформировали в пресс-службе правительства.