В Баянаульском района Павлодарской области местные жители спасли лебединую пару, едва не погибшую на покрывшемся льдом небольшом озере Тулусор. Видео спасения, опубликованное в Instagram, стало вирусным, рассказывает Tengri Life.

Кадр из видео

Видео в соцсети опубликовал житель села Бірлік Бауыржан ЖАКУПОВ. По его словам, сначала они с отцом заметили на замерзшем водоёме одного лебедя.

На кадрах видно, обессиленная птица, которую подняли со льда, в благодарность как бы приобнимает за шею своего спасителя. В этот момент отец и сын увидели на озере ещё одного лебедя и бросились ему на помощь.

Как оказалось, птица вмёрзла в лёд оперением. Парень аккуратно высвободил её из ледяных оков, а затем отнёс обоих в машину.

- Вероятнее всего, из-за резких погодных изменений лебеди не успели улететь до морозов. Днём была оттепель, а ночью водоём замёрз, и ослабленная самка оказалась в ледяном плену. Самец её не бросил, такая лебединая верность. В среду обоих птиц Бауыржан привезёт в ветклинику Павлодара, здесь уже покажем их орнитологам, - рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар ЖУСУПОВ.

Спасённую лебединую пару Бауыржан поселил во времянке. По его словам, у самки чуть подморожены лапки, а самец был просто ослаблен.

- Сам там печь им топлю. Самка уже начала подниматься на ноги, но долго стоять пока не может. Самец отошёл. Когда мы их увидели на озере, он тоже лежал на льду, но смог подняться: наверное, чтобы позвать на помощь. Едят они хорошо. Первый день давали им детское питание, сейчас уже добавляем дроблённую овсянку, пшеницу. Будем лечить, выхаживать, а весной выпустим их на волю, - рассказал Tengri Life Бауыржан Жакупов.

Молодой человек пишет стихи, сочиняет музыку и записал уже несколько видео с лебедями. Ролик со спасением птиц набрал почти 200 тысяч просмотров и более 15 тысяч комментариев. Растроганные казахстанцы благодарят мужчин за их неравнодушие и помощь пернатым.