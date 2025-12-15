Год назад его повысили более чем в два раза, а начале декабря суд отменил это решение. В комментариях под материалами «НГ» по поводу тарифа прослеживается в том числе настроение «и так все дорожает...». Сегодня, 15 декабря, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ высказал свое мнение.

Год назад тариф на вывоз мусора решением маслихата был повышен на 53% - с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов ( без учета НДС). В начале декабря прокурор Айнур ИСКАКОВА в рамках своего иска доказала в суде, что, во-первых, ставшие основанием для расчета тарифа данные от мусоровывозящей компании ТОО «Тазалык-2012» содержат необоснованные расходы, а во-вторых, эти данные никто особо не проверял.

- Включены расходы, которые не должны ложиться на плечи граждан, - говорила она. - Мы установили, что «Тазалык», как таковой, сортировкой в 2023 году не занимался. Прошу обратить внимание, что ответчиком каких-либо письменных доказательств не представлено. При этом по закону при рассмотрении иска о незаконности решения маслихата обязанность доказывания возлагается на ответчика.

Суд встал на сторону истца:

- Местный исполнительный орган не проверил достоверность предоставленных документов, - поясняла судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА. - Ответчиком расчет тарифов был принят, указанные нарушения никто не усмотрел. Совокупность представленных доказательств позволяет сделать вывод о том, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Суд решил: иск прокурора Костаная удовлетворить, признать незаконным решение маслихата.

Читатели «НГ» теперь задаются вопросом - вернут ли им разницу за то время, пока они платили по повышенному, признанному незаконным тарифу?

8 декабря на аппаратном совещании в горакимате корреспондент «НГ» переадресовал этот вопрос акиму Костаная. Вот что он ответил:

- Это первый процесс, это не окончательное еще решение - будет еще апелляция. Дождемся окончательного решения, и потом уже будет выяснено - будет пересчет, не будет.

В день судебного заседания руководитель организационно-правового отдела ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» Айжана Тлеугалеева сообщила корреспонденту «НГ», что маслихат намерен обжаловать решение суда.

На аппаратном совещании 15 декабря аким Костаная вернулся к вопросу о тарифе, комментируя информацию о том, что жалоб на задержку с вывозом мусора по итогам года стало меньше.

- По мусору - 58% снижение обращений. Это не заслуга «Тазалыка»! Это что мы финансирование выделяем! Мы выделили 55 оборудованных площадок под крупногабаритный мусор. В основном, если вы заметили, были обращения по крупногабаритному мусору. Сегодня эти вопросы решаются. Мы с помощью акима области дали «Тазалыку» 3 машины, 500 контейнеров. Понятно - оперативная работа «Тазалыка» тоже наблюдается. Это тоже связано, наверное, с тем, что заработную плату «Тазалык» поднял, что тариф подняли. Я хочу свою позицию сказать. Я сторонник того, что должен быть тариф адекватный. Не можем мы, не повышая тариф, потом работать и город содержать в чистоте. Остальное - это уже популизм.

