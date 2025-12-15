Мужчины проводили монтажные работы в коммерческом помещении одного из торгово-развлекательных центров Костаная. Факт незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности выявили сотрудники миграционной полиции совместно с участковыми инспекторами.

Иностранные граждане прибыли в областной центр несколько дней назад. У мигрантов не было соответствующих разрешительных документов.

- Все нарушители были доставлены в управление полиции для дальнейшего разбирательства. За нарушение миграционного законодательства РК они будут привлечены к ответственности, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - В ближайшее время суд примет решение в том числе о возможном выдворении нарушителей за пределы страны.

Кроме того, к административной ответственности привлечён и работодатель — за использование иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа.

Начальник управления миграционной службы Кайрат Дутпаев отметил, что с начала года в области пресечено более 1,5 тыс. нарушений миграционного законодательства.