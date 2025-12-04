Свое решение судья Гульжаухар ЖАРАСПАЕВА огласила 3 декабря. Год назад, 13 декабря 2024-го, тариф на вывоз мусора решением маслихата был повышен на 53% - с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Эти цифры - без учета НДС. Прокуратура посчитала, что решение о повышении необоснованно и незаконно.

Напомним, прокуратура считает, что, во-первых, расчеты мусоровывозящей компании содержат необоснованные расходы, а во-вторых, исходные данные никто особо не проверял. В маслихате Костаная отмечают, что включили лишь фактические расходы предприятия, без которых оно не сможет работать.

Что из этого должно входить в «базовый минимум», как поет популярная ныне певица Миа Бойко, выясняли на заседании Специализированного межрайонного экономического суда.

«Чтобы не возмущались»

На последнем заседании 2 декабря подробно допрашивали эксперта ТОО «Экологические инновации» Шарипа ОМАРОВА. Именно он делал расчеты нового тарифа на вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) для ТОО «Тазалык-2012». В суде эксперт подтвердил слова прокуроров о том, что он не проверял достоверность данных, предоставленных мусоровывозящей компанией и местным отделом ЖКХ. Грубо говоря, какие цифры ему дали, такие и использовал в расчете нового тарифа.

- Мы сказали, какие документы нам нужны, нам эти данные предоставили в табличной форме, - сказал Шарип. - Мы не имеем права делать выимку документов или проверять финансово-хозяйственную деятельность товарищества. Это все регулируется методическими указаниями, где написано, что мусоровывозящая компания тоже участвует в расчете тарифа. Данные для расчета мы взяли в основном от этой компании, поскольку они - монополисты в Костанае.

Напомним, в маслихате неоднократно подчеркивали, что изначально предлагалось повысить тариф на 71%, но позже эту сумму снизили до 53%. Как подчеркнул эксперт, такое сокращение было впервые в его практике.

- Сейчас много говорят, что тариф завышен и чуть ли не самый большой среди городов в Казахстане, - продолжил Омаров. - Исполнительная власть смотрит за настроением людей. Тут три проблемы. Во-первых, чтобы население не возмущалось этими тарифами. Во-вторых, чтобы не возмущался «Тазалык», который будет убирать улицы. И в-третьих, чтобы в городе соблюдалась чистота. Из этого мы исходим.

Особенности подсчета затрат

Шарип Омаров также рассказал, как именно он проводил расчеты:

- Эти затраты, которые мы определили, насколько я думаю, достоверные, - сообщил специалист. - Хотя мне не было известно, что нотариальные услуги - возвратные средства. Пусть это «Тазалык» комментирует. Что касается сортировки мусора. В «Тазалыке» обещали, что оборудование стоит с 2018 года и они им будут пользоваться. Я бы хотел отметить, что моя задача - исполнить обязательства по госзакупу. И судья в любом городе сказала бы, что я не выполнил свои обязательства. Меня бы отправили в список недобросовестных участников госзакупок, и деньги за свою работу я бы не получил. Мы несем ответственность в расчетах до того момента, когда тариф поступает в рабочую комиссию маслихата. Потому что дальше принимается не экономическое, а политическое решение. Власти смотрят на население и компанию, ищут консенсус. ТОО из Астаны не может приехать в Костанай и указывать на социальные аспекты жизни этого города.

Показателен пример затрат на сортировку мусора у ТОО «Тазалык-2012». Согласно методике, в тариф берутся затраты за последние 4 квартала. Но в случае Костаная учитывались в основном данные за 2018 год, когда линия был только установлена. Как пояснила представитель ТОО Анна ЖАНАБАЕВА, тогда линия работала более-менее эффективно. А после ломалась и не функционировала. При этом отказаться от сортировки они не могут, поскольку это требование экологического законодательства. А объемов переработки, указанных в тарифе, пока «Тазалык» не достиг.

В фактические затраты «Тазалыка» записали даже оплату штрафа от департамента защиты конкуренции. И хотя сумма штрафа была существенно сокращена, компания вместо 16 млн заплатила всего 181 000 тенге, все равно непонятно, почему за провинности ТОО должны рассчитываться их клиенты.

- Поэтому я предлагаю, что раз уж пошел такой спор, давайте просто проверим тарифную смету этого года. И на их основании делать какие-то четкие выводы, - предложил Шарип. - Потому что за год они должны были выполнить те обязательства по тарифу, которые на себя взяли. Это ведь деньги горожан.

Какие ваши доказательства?

В прениях и прокуратура, и маслихат ни на йоту не отошли от своих первоначальных позиций.

- Просим отменить незаконно принятое решение маслихата, - выступила прокурор Айнур ИСКАКОВА. - Само решение принято на основании расчета, в который включены не предусмотренные методикой расходы. Включены расходы, которые не должны ложиться на плечи граждан. Мы установили, что «Тазалык» как таковой сортировкой в 2023 году не занимался. Прошу обратить внимание, что ответчиком каких-либо письменных доказательств не представлено. При этом по закону при рассмотрении иска о незаконности решения маслихата обязанность доказывания возлагается на ответчика.

Руководитель организационно-правового отдела ГУ «Аппарат Костанайского городского маслихата» Айжана ТЛЕУГАЛЕЕВА просила оставить иск без удовлетворения.

- Решение о повышении тарифа принято на законных основаниях, - сказала Тлеугалеева. - Отмечу, что на проект повышения тарифа на 53% палата предпринимателей «Атамекен» представила свое заключение без замечаний, что свидетельствует - процедура разработки проекта соблюдена. Представитель министерства экологии не смогла ответить на вопрос, куда отнести затраты, которые не предусмотрены методикой расчета тарифа. Поэтому можно сделать вывод, что данная методика несовершенна. А без включения этих затрат «Тазалык» либо не сможет нормально работать, либо закроется. В Костанае, хоть и высокий тариф, но в Кокшетау он еще выше.

Прокурор Искакова в реплике отметила: согласно отчету о расчете тарифа, ежегодная прибыль «Тазалыка» составляет 156 млн тенге.

Просьбу маслихата поддержал представитель отдела ЖКХ акимата Костаная Тулеген ЗАКСАЛЫКОВ. Его госорган участвовал в суде в качестве третьего лица.

- Все оспариваемые расходы являются реальными и экономически обоснованными для непрерывного сбора и захоронения ТБО, - сказал Заксалыков. - Доводы истца о том, что невозможно проверить затраты, не опровергают достоверность расчета тарифа. Утверждение о том, что ТОО «Экологические инновации» не имело полномочий на проверку финансовых документов «Тазалыка», не является основанием для отмены тарифа. Их задача была только в технико-экономическом обосновании затрат на предмет их соответствия методике. Отдел ЖКХ принял отчет как соответствующий требованиям. Бремя доказывания того, что данные «Тазалыка» являются недостоверными или неэффективными, лежит на истце. Таких доказательств нет. Как говорится, ни акта, ни факта. Ссылки на пояснения специалиста Омарова носят субъективный характер и не опровергают экономическую целесообразность затрат мусоровывозящей компании.

Судья Гульжаухар Жараспаева, выслушав стороны, пришла к выводу, что в тарифе были учтены затраты, не предусмотренные методикой расчета.

- Местный исполнительный орган не проверил достоверность предоставленных документов, - сказала судья. - Ответчиком расчет тарифов был принят, указанные нарушения никто не усмотрел. Совокупность представленных доказательств позволяет сделать вывод о том, что требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Суд решил: иск прокурора Костаная удовлетворить, признать незаконным решение маслихата.

Теперь у сторон есть месяц на обжалование решения суда в апелляционной инстанции. Айжана Тлеугалеева сообщила «НГ», что маслихат намерен воспользоваться этим правом.

