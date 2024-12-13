Сессия городского маслихата состоялась сегодня, 13 декабря. В голосовании участвовали 15 из 20 депутатов. Вопрос, ранее вызвавший больше всего дискуссий как среди депутатов, так и среди населения, - повышение тарифа на вывоз мусора на 53%.

Фото из архива "НГ"

В цифрах тариф на вывоз мусора вырастет с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Это тарифы без учета НДС.

Депутаты активно дискутировали по этому вопросу на прошлой неделе. Но на сессии 13 декабря никто высказывать свое мнение не стал. Против повышения выступили 5 депутатов, воздержались 2.

За повышение тарифа выступили депутаты от партии "AMANAT": Омаргали Байгабулов, Тоты Айтмагамбетова, Гульшат Жумабаева, Надежда Костенюк, Гульвира Кудайкулова, Дмитрий Павленко, Багитбек Сандыбеков, Михаил Федяшин.

Воздержались Арман Есмагамбетов и Гульфия Дандыбаева из партии "AMANAT".

Против повышения выступили: депутаты от партии "Ак жол" Меруерт Жабаева и Ержан Усенов. Последний стал депутатом после довыборов 8 декабря. Удостоверение депутата он получил прямо перед началом сессии. Также против высказались депутаты от партии "Ауыл": Арман Алпысов, Аралбай Аймуканов и Арман Исмаилов.

Напомним, 19 декабря в специализированном административном суде начнут рассматривать по существу заявление депутата Меруерт Жабаевой, которая обвинила в клевете администратора паблика ilovekostanay. Последний написал, что она за плавное повышение цены на вывоз мосура, не указав что для нее будет важна обоснованность такого роста.