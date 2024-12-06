Повышение тарифа на вывоз мусора обсуждали 5 декабря на заседании постоянной комиссии городского маслихата. ТОО "Тазалык-2012" просит поднять тариф на 73%. Депутаты на этапе дискуссий в рабочей группе решили снизить до 53,2%. Но и этот рост остается существенным. В цифрах тариф на вывоз мусора вырастет с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов.

- Хотел бы, уважаемые депутаты, чтобы вы поддержали этот тариф, - сказал директор ТОО "Тазалык-2012" Радик ИСКАЛИЕВ. - Со своей стороны обещаю, что мы приложим все усилия для поддержания чистоты в городе. И в первую очередь направим дополнительные средства на повышение зарплат работников, улучшение материально-технической базы.

Почти как в Алматы

Однозначно против повышения тарифа выступила только депутат от партии "Ак жол" Меруерт ЖАБАЕВА. Она считает, что расчет нового тарифа проведен с нарушениями и поэтому является "необоснованным и даже незаконным".

- При расчете тарифа за основу берутся данные участников рынка в аналогичных населенных пунктах в пределах одного региона, - сказала депутат. - То есть, данные, связанные с экспертом от ТОО "Тазалык-2012", за 4 квартала 2018 года не подлежат применению. Их актуальность для расчета тарифа в 2024 году ограниченна. За последние 6 лет ТОО не занималось сортировкой твердо-бытовых отходов, а начало этот процесс лишь в 2024 году. И далеко не в тех объемах, что указаны в отчете. Об этом говорит сам учредитель "Тазалыка" в интервью республиканскому телеканалу. Расчеты иных участников рынка, которые также вывозят мусор, не представлены и не изучены. Учитывая, что у эксперта отсутствовала достоверная информация о затратах по сортировке ТБО и иных участников рынка, считаю применение неактуальной информации недопустимым.

Жабаева считает, что правильно посчитанный тариф вырастет не более чем на 30%. Она привела пример с южной столицей:

- На сегодня самый высокий тариф на вывоз мусора рассчитан в Алматы. Повышен он был на 30%. Ранее действовавший тариф был утвержден аж в 2017 году. Новый тариф составил 718,5 тенге. Я считаю, что, согласно нынешним расчетам, мы не можем рассматривать повышение тарифа в Костанае. Необходимо, как минимум, сделать перерасчет.

Снизили на 100 тенге

Другие народные избранники не поддержали коллегу из "Ак жола". Депутат от партии "AMANAT" Михаил ФЕДЯШИН назвал рост на 53% обоснованным. То, что депутатам удалось отстоять почти 100 тенге, он считает хорошим результатом.

- Дело в том, что у нас регион с суровым климатом, - подчеркнул Федяшин. - Несколько месяцев у нас снег и лед, отрицательные температуры, которые накладывают свой отпечаток. Допустим, в Петропавловске, я достоверно знаю, что тариф вырос на 100%. Это тоже север. Созданная по инициативе депутатов рабочая группа отлично провела свою работу. Я считаю, снизила заявленный рост тарифа почти на 100 тенге - это хорошая работа. Но, тем не менее, я считаю, что нужно прислушаться. И обязательно утвердить новый тариф, потому что тогда мы будем требовать от "Тазалыка" надлежащей и качественной работы.

Другой депутат от "AMANAT" Дмитрий ПАВЛЕНКО обратился к коллегам с предложением мониторить работу ТОО "Тазалык-2012". Для этого минимум раз в квартал выезжать на предприятие и смотреть, на что потрачены деньги. А также потребовать от отдела ЖКХ работать над "созданием конкурентной среды".

Депутат от партии "Ауыл" Арман АЛПЫСОВ предложил повышать тариф ежегодно, учитывая уровень инфляции. Тогда, по его мнению, ежегодный рост не станет "таким ударом для горожан" и "не приведет к социальному напряжению". Последнее предложение понравилось директору ТОО "Тазалык-2012".

- Мы были в составе рабочей группы, которая посещала ТОО "Тазалык-2012", - сказала депутат от партии "AMANAT" Гульшат ЖУМАБАЕВА, - мы общались с их работниками, с нашими избирателями, которые очень просили повысить тариф. Потому что на самом деле зарплата у этих работников очень низкая. Я думаю, что мы хорошо отработали и выбрали такую золотую середину.

Лоббирование интересов?

С критикой роста тарифа выступила депутат маслихата Костанайской области от партии "Ак жол" Александра СЕРГАЗИНОВА. Она присутствовала на заседании в качестве слушателя и журналиста. В итоговом голосовании не участвовала.

- Примерно 3-4 месяца назад пришел новый хозяин, он купил ТОО "Тазалык-2012". Ты работай, но почему вы на меня вешаете новый тариф? - спросила Сергазинова. - В данном случае я вижу лоббирование интересов нового хозяина. Потому что они же взяли это предприятие. Извините, кто-нибудь из вас возьмет убыточный магазин и через три месяца попросит что-то у государства? Большой вопрос. Дали бы лучше возможность новому хозяину поработать год, составили бы дорожную карту. Скажите, господин новый директор, почему 90 000 абонентов, с которыми у вас не заключены договора, почему вы с ними не работаете? А на меня, которая все оплачивает, вешаете новый тариф. Я лично звонила в "Тазалык". Сказала: "Пришлите мне контролера, я по каждой квартире подпишу акт, сколько людей живет". И мне ответили, что сотрудники не могут приехать в нерабочее время. Извините, я готова выступить стукачом и сказать, что в подъезде живут 40 человек, а не 25. А вы не хотите поднять одно место, приехать, подписать акт и выставить счета... Получается, "Тазалык" не хочет работать, но хочет новый тариф. Я считаю, это непорядочно со стороны коммунального предприятия.

Директор ТОО Радик Искалиев присвел другие данные: заключены договоры с 221 000 из 269 000 жителей Костаная. И отметил, что предприятие пытается актуализировать данные.

Депутатам предложили два варианта, которые можно вынести на рассмотрение сессии. Первый - повысить тариф на 53%. Второй - не повышать тариф до перерасчета. 9 человек проголосовали за первый вариант. Против - трое: Меруерт Жабаева от партии "Ак жол", Арман Исмаилов и Арман Алпысов от партии "Ауыл".

Подчеркнем: пока депутаты проголосовали только за то, чтобы вынести вопрос о повышении тарифа на ближайшую сессию маслихата Костаная. Ориентировочно ее проведут на следующей неделе, точной даты пока нет. То есть, пока рост тарифа не одобрен.

Фото Георгия Говорова





Читайте также:

"Отечественный, среднего класса" - 23 млн тенге потратят на новый автомобиль для акима Костаная