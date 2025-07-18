АО "Национальные информационные технологии" информирует о проведении плановых технических работ, направленных на обеспечение бесперебойной работы проектов, сопровождаемых компанией, передаёт Tengrinews.kz.

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Технические работы запланированы 19 июля 2025 года в период с 02:00 до 08:00. Как сообщается, они затронут доступность всей цифровой экосистемы проектов "Национальных информационных технологий" (АО "НИТ").

В указанный период будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис "Цифровые документы");

порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства;

сервисы Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);

другие проекты, сопровождаемые АО "НИТ";

сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

Для предотвращения возможных неудобств АО "НИТ" рекомендует заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ.