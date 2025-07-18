С начала этого года в службу iKomek поступило более 200 обращений от жителей Костаная по поводу нашествия крыс. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 167 заявок. Чаще всего жалуются жители 8-го, 9-го, 7-го и 5-го микрорайонов. Но за последний месяц участились заявки, причем повторяющиеся, от жителей мкрн Алтын-Арман. Так, по Назарбаева, 225 зафиксировано 6 обращений, в то время как в 2024 году этот адрес в жалобах не фигурировал.

Проблема крыс в Костанае приобретает системный характер, поскольку обращения жителей повторяются с одних и тех же адресов, охватывают все больше районов города и сохраняются из года в год, несмотря на точечные меры.

Кадр из видео ТОО «Тазалык-2012»

Акимат Костаная переложил ответственность за уничтожение грызунов на мусоровывозящую компанию. Вероятно, потому что именно на контейнерных площадках жители чаще всего сталкиваются с крысами. Поскольку в городе их обслуживает только ТОО «Тазалык-2012», именно эта компания теперь фактически отвечает за дератизацию. Но в компании ссылаются на законы и правила, которые противоречат установке горакимата. В ТОО настаивают: дератизацию должны выполнять лицензированные организации.

Дилемма: кто должен проводить дератизацию?

ТОО «Тазалык-2012» не имеет соответствующей лицензии, а значит, не может выполнять такие работы, согласно Закону Республики Казахстан № 123-VII ЗРК по вопросам биологической безопасности. Более того, санитарные правила прямо указывают: дератизацию должны проводить собственники зданий или территории либо местные исполнительные органы, в зависимости от ситуации.

Фото Адины Юсуповой

- С 2024 года вся деятельность лиц, занимающихся дератизацией и дезинфекцией, подлежит обязательному лицензированию. Нужно иметь сертифицированные яды, склады, персонал и холодильники, - рассказал "НГ" заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Владимир ЛОПАТИН.

Контейнерные площадки, где горожане чаще всего сталкиваются с непрошеными гостями, находятся на балансе городского отдела ЖКХ. В ведомстве ссылаются на договор с подрядной организацией, в котором предусмотрен пункт о проведении природоохранных мероприятий.

Кадр из видео Atameken business

- То есть в данном случае он понимается более широко. В принципе, борьба с грызунами также входит в природоохранные мероприятия, дабы не распространить различного рода болезни, инфекции, переносчиками, которыми являются грызуны, - пояснил главный специалист городского отдела ЖКХ Асхат КАЗИН.

Вопрос о привлечении лицензированных компаний для проведения дератизации со стороны госорганов даже не поднимается. Вместо этого усилия ограничиваются благоустройством площадок. В этом году ведомство намерено продолжить прошлогоднюю практику: заменить старые бетонные основания на новое асфальтовое покрытие.

- Раньше площадки были на бетонных плитах, где в стыках крысы образовывали гнезда. Сейчас мы заливаем их асфальтом, чтобы не было условий для размножения, - уточнил госслужащий.

Так в этом году планируется благоустроить всего 118 площадок, из них 55 уже завершены. Всего в городе 496 площадок для ТБО.

По словам Казина, расходы на дератизацию могут быть включены в тариф предприятия, если там сочтут это необходимым и обоснуют соответствующие затраты. Пока, по словам, Лопатина, расходы на уничтожение грызунов в тарифе не «сидят».

«Тазалык» травит, нарушая закон?

Парадокс в том, что ТОО «Тазалык-2012» все равно травит крыс, несмотря на отсутствие прав и лицензии. Получается, что предприятие нарушает закон?

- А деваться некуда, - парирует Лопатин. - В наш адрес поступают обращения. Мы даже обсуждали с iKomek, там говорят: «Ну, вы же должны, аким же сказал». Я предполагаю, что глава города делает отсылку на правила благоустройства 2017 года. В той редакции, действительно, была норма, что компании, которые занимаются вывозом ТБО из контейнеров, должны проводить дезинфекцию, дезертизацию…Сейчас этого уже нет.

Лопатин рассказал, что для уничтожения крыс используют обычную отраву из зоомагазинов. Сыпят эти зерна вокруг и рядом с контейнерами.

- Мартышкин труд, - признался Владимир.

Крысы приходят как в столовую…

По наблюдениям Лопатина, контейнерные площадки - не являются местом проживания крыс, для них это как прийти в столовую поесть. Одна из проблем распространения грызунов в микрорайонах - поведение жителей, которые выбрасывают еду рядом с мусорными баками, в открытых мешках.

Кадр из видео ТОО «Тазалык-2012»

- Люди часто оставляют на улице хлеб, овощи, арбузы, косточки, кто-то для бездомных животных, кто-то просто не хочет выбрасывать продукты в мусор. Особенно это касается хлеба. В нашем обществе не принято его выбрасывать, поэтому его аккуратно кладут рядом с контейнером, - отметил Лопатин. - Но многие не задумываются, что помимо кошек и собак эту пищу активно используют и крысы. Это становится серьезной проблемой: мы видим, как в хлебе появляются характерные отверстия, ходы, это точно не животные делают, а именно крысы. Для них это - отличная кормовая база.

Привлечь к ответственности людей за это сложно, считают в компании, т.к. мало еще в стране действующих юридических механизмов.

- Травить крыс только на контейнерных площадках неэффективно. Они туда не жить приходят, а питаться. Проблема кроется в подвалах, коммуникациях, у объектов питания. Пока не будет комплексного подхода, результата не будет, - считает Владимир Лопатин. - Нужно подключать ОСИ, ПКСК, предпринимателей. Мы подсыпаем яды, но крысы возвращаются... Это как воду носить в решете.

Предприятие направило письмо курирующему заместителю акима города Алмату Исмагулову с просьбой инициировать совместный диалог с ОСИ, ПКСК и представителями бизнеса для решения проблемы. В понедельник аким Костаная Марат Жундубаев поддержал инициативу, отметив, что вопрос требует коллегиального подхода.