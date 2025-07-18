На прошлом заседании Гульнара ИМАНОВА предоставила цены изделий, идентичных украденным, на аукционных сайтах, утверждая, что ущерб нужно считать по текущим ставкам, а не по стоимости на момент кражи. 17 июля она официально подала ходатайство о том, чтобы новый подсчет и лег в обвинительный акт. Но все оказалось не так просто...

Напомним, согласно обвинению, Гульмира РАХАНОВА, работая с Имановой в одном месте, вынесла из ее сейфа 91 украшение и сдала похищенное в ломбарды.





Фото из архива «НГ»

В прошлый раз представители потерпевшей по скриншотам с аукционных сайтов насчитали украденных драгоценностей на 209 221 611 тенге. Прокурор же вменяет подсудимой 92 486 690 тенге. Откуда такая разница?

Дело в том, что, по словам потерпевшей, в ходе досудебного следствия она предоставила дознавателям цены, за которые купила изделия - так просили сами следователи, утверждает Иманова.

- Мы ходатайствуем об увеличении объема обвинения, - сказал представитель потерпевшей Сабыржан ИМАНБАЕВ. - Просим государственного обвинителя без изменения квалификации просто изменить объем обвинения. Остается тот же перечень похищенного имущества, однако сумма материального ущерба увеличится до 209 221 611 тенге.

- Я помню, что вы в своем допросе говорили, что вы сами определяли цену похищенного имущества (в ходе досудебного следствия - «НГ»), - обратилась к Имановой судья Ольга КУЗНЕЦОВА. - Вы передумали?

- На сегодняшний день, если бы это имущество не было украдено, а осталось бы у меня в полном объеме, то оно бы стоило сейчас таких денег (свыше 209 млн - «НГ»), - ответила потерпевшая.

- Я понимаю. Но когда вы исследовали материалы дела, вы остановились на том решении, что цену им поставили такую, которая указана в материалах уголовного дела.

- В иске в своем и в показаниях я писала те цены, за которые я реально приобретала эти изделия.



- И это я понимаю. Но мой вопрос был другим. Вы остановились на этом решении, что цена имущества будет та, которую указали на момент окончания следствия?

- Нет.

- Почему вы тогда не поставили этот вопрос до того, как было закончено следствие или хотя бы в тот момент, когда оно было закончено и вам предоставили возможность заявить ходатайства и ознакомиться с материалами уголовного дела?

- Дело в том, что я не настолько юридически подкованный человек, тем более в таких процессах. Мой адвокат (прежний юрист, представлявший Иманову в ходе следствия - «НГ») мне не подсказал этого. Дело было закрыто, когда мой адвокат был на отдыхе, и на меня давил горотдел, на меня давила прокуратура, что я должна срочно подписать документы о закрытии.

- Но дело-то срочно не рассматривалось, насколько я понимаю, и период между вашими показаниями по стоимости этого имущества и составлением обвинительного акта достаточно продолжительный. По какой причине вы не поняли, что цена этих изделий на этот период немного другая?

- Я надеялась на то, что следствие проведет все свои действия, и мои изделия будут мне возвращены с ломбардов в полном объеме.

Потерпевшая говорит о том, что если бы изделия вернули, подсчет ущерба был бы лишь вопросом экспертизы, и не пришлось бы обращаться к аукционным сайтам. Но, как выразился Сабыржан Иманбаев на одном из первых заседаний, драгоценности утеряны в недрах ломбардов.

Ольга Кузнецова (слева) и Гульнара Иманова / Лицо скрыто по ходатайству потерпевшей

- Ваши планы не сходятся с итогами следствтия, - сказала судья. - И итог следствия был для вас очевиден. Гипотетически увеличится объем обвинения. Как вы будете доказывать, что чистота ваших камней была на 209 млн, а не на 95?

- Есть экспертиза костанайская, которая сделана на изъятые изделия.

- Я не об этом. Я говорю о тех изделиях, которых нет, их не нашли. Как вы будете доказывать, что чистота ваших камней стоит 209 млн, а не 95? Вы заявили о том, что вы их хранили в общей куче, в одном мешке все бриллианты. По общим канонам так их хранить нельзя, если вы не хотите, чтобы ваши бриллианты потускнели. Вы представили доказательства с интернета о стоимости таких же вещей или этих?

- Таких же.

- Ваши вещи, которые хранились в одном мешке, могут отличаться по сохранности бриллиантов от тех, которые представлены на аукционе, которые, может быть, хранились в совершенно других условиях - в отдельной коробке, с бархатной подложкой, исключающей царапины, сколы, трение между собой, попадание кожного сала и пота. Возможно, это разные вещи. Объясните мне сейчас, а самое главное себе - вы представили цену и определись с ущербом на 209 млн тех бриллиантов, которые похищены или точно таких же?

Ходатайство об изменении обвинительного акта судья не удовлетворила, поскольку не увидела доказательств того, что эстетическая ценность изделий на аукционных сайтах соответствует эстетической ценности украденных драгоценностей. Но оставила за стороной возможность искать другие доказательства в пользу этого до следующего заседания, которое состоится 21 июля.

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