С 9 мая этого года в селе Станционное Карабалыкского района отключено централизованное водоснабжение. Без воды остаются также жители соседней Ворошиловки. Люди, вложившие от 100 до 300 тысяч тенге собственных средств за подключение к системе, возмущены.

Пункт раздачи воды (ПРВ) в с. Ворошиловка/Фото читателей "НГ"

- Мы пользовались водопроводом зимой, а теперь все отключено!, - рассказали «НГ» местные жители. - Говорят, проект не принят, подрядчик не сдал работу. Но нас волнует только одно: где вода?

Отвечая на запрос "НГ", заместитель акима Карабалыкского района Айдар ТУРЫМОВ пояснил, что проект по строительству водораспределительных сетей в Станционном (и Ворошиловке) реализуется отделом строительства, архитектуры и градостроительства акимата района. Воду отключила подрядная организация - ТОО «Инсект». Без завершения всех необходимых процедур подача воды невозможна.

- Работы начались в 2022 году, - сообщил Турумов. - Из бюджета на реализацию проекта выделено 1,7 млрд тенге. Однако на сегодняшний день подрядчик не сдал объект в эксплуатацию. Срок завершения работ истёк 30 июня этого года.

По информации пресс-службы акимата Костанайской области, основное замечание к подрядчику связано с качеством исполнения работ: на магистральном водопроводе выявлено более 80 аварий. При их устранении использовались несертифицированные материалы и самодельные изделия, без согласования способа устранения аварий с заказчиком.

Из-за этого районный отдел строительства, подал иск в суд с требованием обязать подрядчика провести пусконаладочные работы и привести объект в соответствие строительным нормам. До завершения судебного процесса (который еще продолжается - "НГ") водопровод не будет введён в эксплуатацию.

Кроме того, в мае этого года Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Костанайской области (УГАСК) провело проверку и выдало предписание об устранении нарушений. Это предписание подрядчик также оспаривает в суде.

На улицах, где отсутствуют колодцы или скважины, ТОО «Жылу» организует подвоз питьевой воды по заявкам. В с. Приуральск организован подвоз воды хозсубъектами. Если судебные разбирательства затянутся, подвоз воды продолжится. 15 июля с жителями указанных сел проведена дополнительная разъяснительная работа по текущей ситуации.