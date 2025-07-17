Аким Костаная Марат Жундубаев 14 июля заявил, что гранитный бордюр за 51 млн тенге - это «взвешенное решение» акимата Костаная. Он объяснил это тем, что, в отличие от бетонных бордюров, гранитные более долговечны и эстетичны. Вы согласны с акимом? Да. Костанай действительно заслуживает новый гранитный бордюр в центре.

Скорее да. Если после этого ремонта не потребуется новый бордюр.

Скорее нет. Едва ли старый бордюр нуждался в замене, а разницы с новым не видно.

Нет. Это пустая трата денег, которых, итак, вечно не хватает в бюджете.

