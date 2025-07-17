Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан", передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

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Законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс "О браке (супружестве) и семье", законы "Об оперативно-разыскной деятельности", "О платежах и платежных системах" и другие.

Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.

Второй блок поправок – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.

В частности, в Уголовный кодекс Казахстана вводится ответственность за сталкинг - незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

Также в республике начнут наказывать за доставку и хранение вейпов с целью продажи.

Кроме того, в действующем законодательстве появятся наказания за дропперство и кражу невест.

Третий блок поправок – усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.

Четвертый блок поправок – совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.

Текст закона публикуется в печати.