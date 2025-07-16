Президент Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото zakon.kz

Теперь будет только две официальные формы управления домом:

ОСИ (объединение собственников имущества) — когда жильцы создают юрлицо и вместе управляют домом;

НСУ (непосредственное совместное управление) — когда жильцы принимают решения напрямую, без создания юрлица.

Раньше была ещё третья форма — простое товарищество, но её отменили. Это сделано для упрощения и наведения порядка в сфере ЖКХ.

Срок полномочий председателя ОСИ увеличен с одного до трех лет, дополняет Zakon.kz.

При этом КСК перестанут быть самостоятельной формой управления. Теперь они будут рассматриваться как хозяйственные структуры, объединяющие несколько домов для удобного ведения общих вопросов (например, уборка территории, эксплуатация лифтов).

Все КСК должны будут пройти обязательную перерегистрацию и работать по типовому уставу в форме некоммерческой организации. Все доходы таких кооперативов должны тратиться только на уставные цели по управлению домами.

Кроме того, застройщиков обязуют регистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры.

Так, законом по вопросам ЖКХ предусмотрены также нормы, в соответствии с которыми:

Застройщик обязан будет регистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры.

Протоколу собрания присваивается статус официального документа, подделка которого является подлогом.

За жилищной инспекцией закрепляются функции государственного контроля по всем административным статьям и проверке готовности дома к отопительному сезону.

Вместе с тем предусмотрено усиление роли жилищной инспекции, которая будет контролировать соблюдение правил, наличие квалификационных сертификатов у управляющих, а также регистрацию кондоминиумов.

- Эти изменения направлены на наведение порядка и прозрачности в управлении домами. Теперь собственники смогут понимать, кто управляет их домом, как расходуются средства, и принимать участие в ключевых решениях, - отмечает в своем Facebook член общественного совета Костанайской области Наталья ЛАПШИНА. - Это отличная возможность повысить юридическую грамотность, научиться новым вещам, больше общаться с соседями и формировать настоящее добрососедское сообщество. Совет простой — не откладывайте на потом. Есть время спокойно всё обсудить и принять взвешенное решение для вашего дома.