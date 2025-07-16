Соревнования среди юношей и девушек до 17 лет, а также среди юниоров и юниорок до 20 лет, прошли в Астане в спортивном комплексе «Казахстан». В них приняли участие свыше 450 молодых спортсменов из 27 стран континента.

На помосте чемпион Азии по тяжелой атлетике среди юниоров Денис Полубояринов / Фото instagram.com/wf_rk

В последний раз крупный турнир по тяжелой атлетике в Казахстане проходил в 2014 году - в Алматы состоялся чемпионат мира, в котором выступили почти 700 атлетов из 76 стран.

В этот раз молодежная сборная Казахстана стала сильнейшей в медальном зачете, завоевав в весовых категориях семь золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград по сумме двоеборья. А учитывая, что в каждой весовой категории разыгрывались еще и «малые» награды в упражнениях «рывок» и «толчок», спортсмены Казахстана с отрывом обошли сборные других стран.

В возрастной группе до 17 лет на счету казахстанских атлетов 23 медали, в том числе 12 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, а в возрастной группе до 20 лет - 27 медалей, из которых 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых.

Три золотые медали на счету и костанайского атлета - воспитанника Школы высшего спортивного мастерства Дениса Полубояринова, тренирующегося под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова и защищавшего честь Казахстана в весовой категории до 94 кг среди юниоров.

Призеры чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров в категории до 94 кг / Фото instagram.com/wf_rk

Выступление на юниорском чемпионате Азии Дениса Полубояринова стало одним из ярчайших событий. Костанаец завоевал золотую медаль в рывке, показав результат 163 кг, а результат в толчке - 213 кг не только принес ему вторую «малую» золотую медаль, но и стал новым рекордом Азии для юниоров. В сумме двух движений Полубояринов набрал впечатляющий результат - 376 кг, ставший лучшим результатом в весовой категории до 94 кг, более чем на 30 кг превосходящий сумму серебряного призера Руслана Рахматжонова из Узбекистана - 345 кг (155 + 190). «Бронза» в этой категории у Джона Мурилло из Бахрейна, отставшего от казахстанца более чем на 40 кг - 334 кг (154 + 180). Кроме того, результат костанайского тяжелоатлета не смог превзойти ни один из участников чемпионата, выступавших и в более тяжелых весовых категориях.

В награждении призеров в весовой категории до 94 кг принял участие и министр туризма и спорта РК Ербол МЫРЗАБОСЫНОВ:

Награждение Дениса Полубояринова проводит министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов / Фото instagram.com/turizm_sport_ministrligi

- Для меня было большой честью принять участие в церемонии награждения и лично выразить признательность нашему чемпиону. Это достижение - не только личный успех спортсмена, но и значимое событие для всего казахстанского спорта. Искренне поздравляю всех победителей и их тренеров! Ваш труд - достойный пример для молодежи и вдохновляющий вклад в развитие национального духа.

Как отметил старший тренер сборной РК Альберт ХАКИМУЛИН, подготовка к чемпионату Азии велась на высоком уровне:

- У нас были все основания полагать, что тяжелоатлеты готовы на 100 процентов. В целом выступление сборной можно оценить на «отлично». В общем зачете по медалям наши подопечные проявили себя с лучшей стороны. Не сказать, что удивили чемпионы - мы рассчитывали на них и они не подвели, показали отличный результат. Ряд наших штангистов установил рекорды континента и мира. Результаты серьезные, перспективы вполне себе яркие. Главное потом пройти адаптацию во взрослой категории.

Стоит отметить, что и в чемпионате Азии среди мужчин и женщин, который прошел в конце мая в Китае в городе Цзяншане, успешно выступил еще один костанайский атлет воспитанник ШВСМ Егор Шерер (тренер Сергей Корщиков), завоевавший бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 89 кг, показав результат 165 кг, а в сумме двоеборья ставший четвертым, набрав 345 кг (165 + 180).