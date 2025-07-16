На аппаратном совещании 14 июля обсудили исполнение бюджета, который в 2025 году составляет 145,3 млрд тенге. План по доходам город перевыполнил — собственных поступило 53,4 млрд тенге (плюс 1,6 млрд тг сверх плана). Но трансферты из республики не поступили.

Покупка новых каруселей для сквера затягивается / Фото Галины КАТКОВОЙ

Например, в запланированный срок не пришли средства — 721 млн тенге - из резерва правительства РК на строительство подъездных путей к автозаводу KIA.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Это не отмененное финансирование. В июле сумма уже поступила, просто в запланированном периоде ее не было, - ответила на вопрос СМИ о судьбе этих денег руководитель отдела финансов акимата Костаная Зинагуль КЕНЖЕГАРИНА.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ добавил, что на темпах строительства это не сказалось.

Иная картина по приобретению акиматом квартир для социально-уязвимых слоев населения. Плановое финансирование здесь обозначалось суммой 5,2 млрд тг, из них 1,8 млрд тг — трансферт Костанаю из областного бюджета, остальное — трансферт из республиканского. Вот этих денег нет.

- На 1,8 млрд тг средств областного трансферта должно быть приобретено 58 квартир, - сказала Кенжегарина, - договора заключены, на сегодня освоено 916 млн тенге из суммы финансирования.

На аппаратном совещании журналисты также уточняли, какие знаковые проекты в областном центре отреагируют на произведенный секвестр бюджета. В частности, не будет ли урезано финансирование на крупные дорожные ремонты? Остаются ли на повестке дня строительство летнего футбольного стадиона в районе городского пляжа, Дворца единоборств в районе КСК, пешеходного перехода под Большим мостом?

В этом году вместо трех подземных переходов отремонтируют один / Фото из архива "НГ"

- Если в общей сумме, то на 3,8 млрд тг мы сократили свои плановые расходы, - прокомментировал аким города, - в том числе, например, 760 млн тенге, которые планировалось направить на приобретение новых аттракционов для центрального парка. От этих намерений мы не отказываемся, переносим. Планировали отремонтировать три подземных пешеходных перехода, приспособить их для нужд маломобильных граждан, в этом году сделаем один (в районе супермаркета «Солнечный» на КСК - «НГ»). Остальные — позже. Футбольный стадион у нас в планах и не был, он внеочередной, может войти в план финансирования при очередном рассмотрении бюджета. Надеемся, что в этом году будем строить, источники финансирования ищем. Пешеходный переход с набережной «Шагала» под мостом — в работе. Строительство Дворца единоборств — это следующий год.

Затянувшийся ремонт на Сьянова сдвинулся с мертвой точки / Фото Галины КАТКОВОЙ

По программе развития транспортной инфраструктуры в Костанае предусмотрено освоить в этом году 2 млрд тенге. Основные дорожно-строительные работы, на которые выделено 1,3 млрд тенге, идут на улице Сьянова, в границах улиц Гоголя и Рабочей. Пока освоено 690 млн тенге.

Ведется реконструкция улицы Наримановской в границах пр. Абая-ул. Баймагамбетова, из предусмотренных 300 млн тенге освоено 149 млн тг.

Работы на улице Фролова предполагают расширение дорожного полотна с 7 до 14 метров, обустройство пешеходных переходов, освещения. Из выделяемых на это 382 млн тенге подрядчику выплачен аванс.

- Графики подрядчики соблюдают, темп хороший, – сказал Марат Жундубаев. – В августе–сентябре планируется закончить работы на основных дорогах. Единственное, можем не успеть завершить реконструкцию на ул. Фролова. Сейчас там работают на участке от Абая до Алтынсарина, должны завершить в этом месяце.

Реконструкция участка улицы Баймагамбетова в границах ул. Фролова — пр. Назарбаева, как уже сообщалось ранее, была перенесена на следующий год. В проект потребовалось внести корректировку, учитывающую необходимость ливневой канализации, на разработку ПСД направлено 22,6 млн тенге. Аким города отметил, что главное - «чтобы проект в этом году прошел госэкспертизу, ждем заключения в сентябре».