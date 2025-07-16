На прилавках уже вовсю красуются полосатые арбузы и душистые дыни. Тем временем врачи и специалисты напоминают: сезон арбузов ещё не в самом разгаре и с выбором стоит быть осторожнее. Когда лучше всего покупать бахчевые, выясняла корреспондент Tengri Life.

Фото:depositphotos.com

В ответ на официальный запрос редакции в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения сообщили, что самые "правильные" арбузы созревают к августу. Однако в некоторых местах бахчевые можно встретить уже сейчас. Как правило, их привозят из Туркестанской области и Узбекистана. По информации специалистов, там собирают три урожая: первый - под пленкой, второй - рассадный, и третий, самый сладкий - суходольный.

"Самые сладкие - суходольные арбузы, они поспевают к концу июля - началу августа. Для созревания арбузу необходимо 100 дней после всходов", - пояснили в КСЭК.

В ведомстве также напомнили, что даже спелый арбуз подходит не всем и в некоторых случаях может нанести вред организму.

"Отказаться от употребления арбуза стоит людям с нарушением оттока мочи и мочекаменной болезнью. Не рекомендован арбуз и людям, имеющим склонность к сахарному диабету", - рассказали в КСЭК.

Также с осторожностью к данной ягоде следует относиться тем, кто страдает заболеваниями поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы, при которых в организме задерживается жидкость.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в южных регионах Казахстана сезон массового сбора арбузов начинается в июне.

"Основной сбор и реализация урожая осуществляются в период с конца июля по сентябрь - в зависимости от климатических условий и региона выращивания. Завершение сезона приходится на конец сентября", - рассказали в Минсельхозе.

По данным министерства, кроме собственных арбузов на рынки Казахстана поставляются бахчевые из Узбекистана, Ирана, России и Китая.

"Испытания по определению допустимого количества нитратов и других веществ в продукции проводятся соответствующими лабораториями, имеющими аккредитацию и разрешение на проведение таких экспертиз, а также уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического контроля", - добавили в ведомстве.