В Астане прошел крупнейший в Центральной Азии фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2025. Корреспондент «НГ» побывал на площадке 12 и 13 июля и заметил: в этом году особенно много участников приехало из Костаная и нашей области - с костюмами, энтузиазмом и своими историями.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Драконы, рыцари и эльфы

Я давно мечтал побывать на Comic Con, но все откладывал. В прошлом году пропустил фестиваль и потом жалел. В этом решился: или сейчас, или никогда. Вложил в поездку около 100 000 тенге - с дорогой и проживанием, но оно того стоило.

С детства люблю фэнтези - драконов, рыцарей, эльфов. Когда узнал, что одним из главных зарубежных гостей станет Энди Серкис, исполнивший роль Голлума во «Властелине колец», сомнений не осталось. Я даже специально надел футболку с этим персонажем.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В этом году Comic Con впервые прошел сразу на двух площадках - «Астана Арена» и «Барыс Арена». В первой работала ярмарка с участием более 150 казахстанских художников. Во второй основные события: сессии с хедлайнерами (приглашенными звездами - «НГ»), выступления блогеров и конкурс косплея. В целом в нем участвовало свыше 200 человек.

Я посетил Q&A-сессию с Энди Серкисом. Он рассказал о работе с режиссером Питером Джексоном и о съемках «Властелина колец».

Фото предоставлено организаторами фестиваля

- Питера Джексона я встретил в 1999 году и уже тогда подумал, что наши жизни будут связаны, потому что было очень много моментов в которых мы ощущали согласованность, нас связывала страсть, - рассказал Серкис. - При этом мне понравилось, что Джексон старался с честностью воплотить работы Толкина на экране. Он смог создать на съемочной площадке атмосферу, где каждый чувствовал себя ценным.

Актер также объяснил, в чем разница между Голлумом и Цезарем - персонажем из «Планеты обезьян».

- Если Смеагол (более добрая личность Голлума) скажет: «Здесь все дружелюбные!», то Голлум возразит: «Нет! Они не дружелюбные!» - пошутил Серкис. - А вот Цезарь сказал бы: Kazakhstan is my home.

После бурных аплодисментов публика разошлась по павильонам. Среди тех, кто слушал Серкиса, было немало участников из Костанайской области, которых я встретил после в павильонах «Барыс Арены».

Comic Con Astana 2025 действительно стал крупнейшим фестивалем гик-культуры в регионе: более 75 тысяч посетителей, 10 тысяч иностранных гостей из 36 стран. Кто-то соревновался в косплее, кто-то просто гулял в образе. И у каждого своя история.

Дейнерис Таргариен и Королева Burger King

Астанчанка Дильназ пришла на фестиваль в образе Дейнерис Таргариен из сериала «Игра Престолов». В обычной жизни она дизайнер и видеограф.

- Костюм я сшила полностью вручную. Выбрала Дейнерис, потому что это мой самый любимый женский персонаж, а «Игра Престолов» - самый любимый сериал, - рассказала она.

У 14-летней девятиклассницы Эвы был на мой взгляд один из самых необычных и креативных костюмов из мной увиденных - на фестиваль она пришла в образе «Короля Burger King»!

- Захотелось чего-то веселого, смешного, что не будет повторяться, - пояснила она.

Демоница и «Гоуст»

Чуть позже я встретил девушку из Костаная Алину и парня из Сахалинской области (Россия) Эли. В обычной жизни она художница, а он воспитатель детского сада.



Смотрелись очень необычно, потому что девушка была в образе демонического существа с рогами на голове, а парень - бойца спецподразделения с маской в виде черепа на лице.

- У меня оригинальный персонаж, которого я придумала сама, - рассказала Алина. - Создать его мне было несложно, потому что я не участвую в конкурсе косплея и это больше любительский образ.

Практически везде ребята ходили вместе.

- Я в костюме Саймона «Гоуста» Райли из серии игр Call of Duty, - отметил Эли. - Я собирал его около полугода, потому что было довольно сложно найти все детали костюма и собрать в единое целое.

Геральт и компания

Многие, приехавшие на фестиваль в Астану, участвовали в специальном конкурсе, который определял лучший косплей. То есть то, насколько максимально достоверно воссоздан образ персонажа кино, литературы или компьютерных игр. 36-летняя медсестра из Костаная Оксана ГРИДАСОВА выступала в образе антогонистки игры «Кастлвании», кровавой графини Элизабет Батори. Костюм шила сама полтора месяца, потратив около 120 000 тенге.

- Комьюнити заряжает энергией. Это не просто хобби, это выход из серых будней, - говорит она. - В финал я, к сожалению, не прошла, но была в числе прошедших аккредитацию профессиональных косплееров.

По ее словам, несмотря на неудобства с перемещением между павильонами, фестиваль был организован достойно. В Костанае, отмечает она, гик-культура развивается: все больше людей подают заявки на участие и фестиваль гик-культуры, FanFest Kst в этом году снова соберет гостей в Костанае.

30-летний владелец тату-студии в Костанае Евгений БИБИКОВ приехал на Comic Con уже второй раз. Его образ - персонаж книг и компьютерных игр Геральт из «Ведьмака». Вместе с друзьями они участвовали в групповом косплее и дошли до финала.

Евгений Бибиков в образе Геральта (в центре) и его друзья в образах (слева направо): Эредина, Лютика и Золтана из вселенной "Ведьмака"

- На костюм ушло около 1,8 млн тенге: кожа, вышивка, ткани, - рассказывает он. - Но для меня главное - не траты, а атмосфера и общение с единомышленниками. В этот раз мы ехали на фестиваль в поезде, и вагон был почти полностью выкуплен костанайскими косплеерами. У нас наконец началось настоящее движение.

23-летняя дизайнер Альбина ДВОРАНОВИЧ (сценическое имя - Adam D) впервые приехала на Comic Con как аккредитованный участник. Ее дерзкий костюм в красном оказался заметным, но до финала дойти не удалось. Ее образ - персонаж аниме и манги «Темный Дворецкий» Грелль Сатклифф. Напомним, ранее мы уже писали про увлечение Альбины косплеем.

Альбина Дворанович и "Капитан Джек Воробей" - Кайрат Тлеубаев

- У меня, к сожалению, цвет жилетки не сошелся. По определенным обстоятельствам не могла купить ткань или сшить новую, но я все равно в восторге от того, что смогла пройти аккредитацию, - делится она. - Косплей - это моя отдушина. Я совмещаю в нем все, что люблю: шитье, актерство и крафт.

27-летний радиотехник из Костаная Абай САЙНБЕКОВ впервые попробовал себя в косплее и сразу прошел в профессиональный конкурс. Для участия он воссоздал образ Спартанца из вселенной Halo.

- На создание костюма ушло более двух месяцев, работал по вечерам после смен, - рассказал он. - Только на материалы потратил свыше 200 000 тенге, не считая ручной обработки и покраски.

Через тернии к звезде

Во второй день я решил получить автограф у Энди Серкиса. Оказался далеко в хвосте огромной очереди. Сессия шла дольше положенного. Волонтеры держали порядок, зрители вели себя спокойно. Серкис все еще подписывал, но спустя 2 часа организаторы объявили о завершении этой части. Кто-то огорчился, кто-то заплакал.

У меня остались смешанные эмоции: да, я не получил автограф, но услышать живой голос любимого актера, почувствовать дух фестиваля, стать частью этого удивительного мира - это уже огромные впечатления.

Вечером 13 июля в «Барыс Арене» подвели итоги конкурса косплея. В нем выступило 56 участников, которые соревновались в 19 номинациях. Общий призовой фонд составил 15 млн тенге.

Один из самых ярких образов был у нашего земляка из Житикары - 48-летнего стилиста Кайрата ТЛЕУБАЕВА, известного в косплей-сообществе как kayrat_sparrow. Он вышел на сцену в костюме капитана Джека Воробья, персонажа из фильма «Пираты Карибского моря».

- Я выбрал этого персонажа неслучайно: люблю барное дело, а за стойкой в таком образе двойное удовольствие. Да и внешне подхожу - рост, возраст, типаж, - рассказывает Кайрат. - Над костюмом трудился почти год. В его основе - натуральные материалы: кожа, металл, мех, лен, кость. Это мой самый дорогой и самый трудоемкий образ. Сумму называть не буду, но это далеко за миллион тенге.

Хотя в финале Джек Воробей не победил, публика восприняла капитана горячо.

Мне также очень понравились выступления косплееров из Таиланда и США, костюмы сделаны очень качественно и детально проработаны. Также ответственно к своим работам и выступлениям подошли и участники из России.

«Громко заявляйте о себе!»

Так в номинации из «2D в 3D» победила 26-летняя косплеерша из Тюмени Александра БЕССОНОВА. Она выступала на фестивале в образе Джинкс из вселенной игры Arcane. Эту героиню выбрала неслучайно - Александре по душе безумные, дерзкие персонажи, наподобие Харли Квинн из фильма «Отряд Самоубийц».

Участие в астанинском фестивале стало для неё настоящим открытием не только по атмосфере, но и по уровню местного комьюнити.

Фото предоставлено организаторами фестиваля



- До поездки в Астану я слышала от знакомых мнение, что большая часть сильных косплееров - в России. Признаюсь, мне тоже казалось, что именно гости из нашей страны будут в центре внимания. Но всё оказалось совсем иначе - и это здорово! Я была искренне впечатлена уровнем косплея в Казахстане. Так много ярких, талантливых ребят! Я, честно, влюбилась в Астану. И не только в гик-культуру - в целом в город. Нашла здесь своё место. Такое тёплое, живое комьюнити. В следующий раз хочу привезти ещё более крутой образ. И знаете, да, пусть россияне удивляются: казахстанцы умеют делать косплей не хуже - а иногда и лучше. Развивайтесь, громко заявляйте о себе - и гики точно захватят этот мир!

«Это только начало истории Тенгриды»

24-летняя хореограф и диктор из Алматы Аружан МЕДИЕВА стала одной из самых запоминающихся участниц Comic Con Astana 2025. Её авторский персонаж Тенгрида произвёл фурор на сцене и принёс ей победу в номинации «Живая легенда».

- Конкуренция в конкурсе косплея была бешеная. Каждый из участников был достоин этой сцены, - рассказывает Аружан. - И всё же я верила: пройду в финал и запомнюсь.

Для неё выступление было не просто шоу:

- Получить «Живую легенду» было очень волнительно. Для меня это не просто награда, а признание многолетнего труда, любви к сцене и культуре. Особенно приятно, что оценили именно авторский образ. Это добавило смысла и вдохновения - двигаться дальше, поддерживать новое поколение артистов и косплееров, - поделилась она с «НГ»- Сейчас я чувствую нереальный подъём. Это только начало истории Тенгриды. Призовой фонд это как знак, что нельзя останавливаться. Планирую сделать больше качественного контента: фото, видеоистории. Очень хочу познакомиться с художниками, разработчиками игр и комиксов в Казахстане - может, получится создать что-то совместное. А ещё съездить на свой первый международный конкурс. Ну и, конечно, немного отдохнуть - после такого сезона это тоже важно! Искренность - это главное и в жизни, и в искусстве.

«Это была битва титанов»

22-летняя Владислава из Караганды (на сцене - VladizArt) представила на фестивале образ Астрид из «Как приручить дракона 3». Косплей она делает впервые, в жизни - художник, визажист и гримёр. Её выступление принесло третье место и приз в 1 млн тенге.

- Это была битва титанов. Смотришь на других в гримёрке - и не верится, что стоишь с ними на одной сцене. Я продумала всё: образ, звук, движение, хореографию. И это мой первый костюм! Мечта сбылась, - говорит девушка.

Призовые она планирует потратить на путешествия.

- Я обожаю скандинавскую эстетику, броню, мех, и Астрид - именно такая: боевая, но при этом женственная. Костюм был собран вручную из природных материалов, а комплект дополнили топор и щит: - Ну какой же викинг без оружия? - отмечает Владислава.

Подготовка к Comic Con заняла 2,5 месяца. На костюм и реквизит ушло около 300 000 тенге, еще почти 200 000 - на поездку, репетиции и съемки.

«Я была в шоке, расплакалась»

Победительницей фестиваля стала участница из Астаны Эмилия ТРОЦЕНКО. Она выступала в образе персонажа Naga Siren из игры Dota 2. В итоге выиграла 3,8 млн тенге.

- Честно говоря, я совсем не ожидала получить главный приз, - вспоминает Эмилия. - Когда объявили победителя и назвали мой никнейм, я была в шоке, расплакалась. Как будто в бреду вышла на сцену: яркий свет, улыбающиеся лица жюри…

На сцену фестиваля Эмилия вышла в образе с сетом в японском стиле:

- Меня вдохновила эстетика. Я обожаю Японию. Костюм содержит множество мелких деталей, что очень важно в косплее, и дает возможность применить разные техники и продемонстрировать свой скилл. Также мне стало интересно попробовать использовать гироскутер для воплощения этого образа. Особенно тяжело было в последние две недели, я работала до 5-6 утра, спала по три часа в сутки. Материалы стоили около 400 тысяч тенге.

Comic Con в Астане запомнился девушке масштабом и теплотой.

- Все участники проделали огромный труд! Я восхищалась костюмами ребят в гримерке, особенно тех, кто приехал из других стран и городов - настоящие молодцы! - подытожила она. - Гик-сообществу Казахстана я желаю вдохновения и множества ресурсов для развития. Мы - часть чего-то большого и крутого и вместе делаем одно общее дело.

Послесловие

Comic Con Astana стал не просто фестивалем, а точкой притяжения для гиков со всей страны и даже мира. Здесь встретились люди разных профессий и с разными увлечениями. И пусть у каждого своя история, всех их объединяет одно - желание творить и делиться этой энергией с другими.

Для многих участников путь на сцену фестиваля был непростым: ночи без сна, расходы, поездки, сомнения. Но, как показал Comic Con, каждый шаг стоит того. Даже без призового места ты получаешь главное - признание, вдохновение и новых друзей.

С каждым годом Comic Con в Астане становится все более значимым событием не только в Казахстане, но и на всей постсоветской территории. И если раньше казалось, что настоящая гик-культура это где-то там, то теперь ясно: она здесь. И она - наша.

Также отмечу, что уровень косплея, который показали участники из Костанайской области, говорит о том, что у нашего региона есть мощный творческий потенциал. Наши косплееры не просто догоняют столицу, они выходят на одну сцену с участниками из Таиланда и США. И это только начало.

Фото из личного архива автора и косплееров

