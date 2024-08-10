Международный фестиваль Comic Con, посвященный фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм, прошел в столице Казахстана в конце июля. Он считается крупнейшим в Центральной Азии - в этом году фестиваль посетили более 45 000 зрителей со всего мира. Среди приглашенных знаменитостей были датский, американский и российский актеры Мадс Миккельсен, Перси Хайнс Уайт и Рузиль Минекаев. Жительнице села Федоровка Сауле НАШАРОВОЙ удалось поговорить и сфотографироваться с ними. О своих впечатлениях она рассказала «НГ».

Comic Con-2024 в Астане посетило более 45 000 человек со всего мира

Куда приводят мечты?

Сауле работает библиотекарем в Федоровском сельскохозяйственном колледже.

- Ранее я работала журналистом в местной газете, - рассказала она. - Думаю, после этого появилось желание куда-то ездить, знакомиться с людьми. Также занимаюсь фотографированием. Работаю на разных корпоративах, детских днях рождения и свадьбах. Также я занимаюсь озвучкой фильмов и сериалов. Мой друг работал ассистентом на студии «Мосфильм» в Москве. Когда началась война с Украиной, Россия перестала делать официальный дубляж для кинотеатров, поэтому большинство фильмов сейчас озвучивают казахстанские актеры или актеры, приглашенные из России.

Друг Сауле открыл свою студию альтернативного дубляжа RStudio Sound в Интернете и пригласил ее озвучивать фильмы вместе с ним. Начинала в домашних условиях, не имея никакого опыта. Но со временем озвучила главную героиню в американском сериале «Уэнсдэй». Это также повлияло на мотивацию посетить Comic Con, так как Перси Хайнс Уайт снимался в этом сериале.

- Я с детства люблю смотреть фильмы и очень хотела посетить это мероприятие - мотивировали актеры и гости, - пояснила девушка.

Фото актера Рузиля Минекаева (сериал "Слово пацана") с его автографом

Поездка была спонтанной. В первую очередь Сауле распечатала фотографии кумиров и взяла с собой маркеры, чтобы потом получить автографы. Так как билеты на поезд уже закончились, пришлось ехать на такси из Федоровки. Поездка туда и обратно обошлась в 15 000 тенге, примерно такая же стоимость будет, если ехать из Костаная. Билеты на Comic Con 26 июля стоили 6 000 тенге, а на закрытие, 28 июля, 7 000 тенге. В целом потратила чуть более 50 000 тенге.

Cауле на одном из павильонов фестивалей Comic Con-2024

- Я не нашла попутчиков, кто бы поехал со мной на фестиваль, но узнала, что организаторы Comic Con создали чат в Telegram, и там я нашла компанию из 15 человек. Вместе с ними мы снимали квартиру в Астане, - рассказала Сауле. - На фестиваль не стоит брать еду и напитки, так как их забирают на входе. Внутри есть фуд-корты, цены приемлемые.

Люди и их костюмы

Подобные мероприятия проводятся в Казахстане редко, поэтому девушка ожидала, что будут огромные очереди на фотосессии с актерами. Сразу решила, что не будет расстраиваться, если не получится сфотографироваться и взять автограф. Главное - увидеть и услышать кумиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сауле (@saulemaratova_)

Рано утром 26 июля в павильонах ЭКСПО, где проходил фестиваль, уже выстроились огромные очереди.

- Увидела много людей в костюмах героев различных фильмов, мультсериалов, компьютерных игр и аниме - косплееров. Несмотря на то, что в павильонах фестиваля было душно, они ходили в своих костюмах целый день. Многие очень ответственно подошли к созданию своих костюмов. Больше всего мне запомнился косплей на Доктора Стрэнджа - персонажа из киновселенной Marvel, он был очень похож на актера, который его играет, Бенедикта Камбербэтча, - вспоминает Сауле. - Также запомнился косплей на Шляпника из «Алисы в Стране чудес».

- Запомнился и косплей на героя сериала «Пацаны» Хоумлендера, так как парень был похож на актера. У него был классный плащ! Запомнилась и девушка в костюме Цири из видеоигры «Ведьмак». Очень похожа! Мне очень нравились их костюмы и вообще вся атмосфера фестиваля. Я понимала, что там я была в своей тарелке!

В первую очередь девушка пошла взять автограф у российского YouTube-блогера Яна Топлеса.

- У меня получилось поцеловать его в щечку, и многие были в шоке от моей смелости. Он сказал, что не может поцеловать меня, так как рядом сидит его жена, но сказал, что я могу. Это было очень смешно! - вспоминает она.

- Потом встретила косплеера в костюме Человека-паука в образе... горничной! То есть верх был от героя Marvel, а снизу юбка! Он очень смешно стоял, как балерина, - также рассказала Сауле.

Помимо аллеи звезд, где блогеры и актеры давали автографы, были фотозоны, а также зоны с танцами и песнями, можно было поиграть в настольные игры. На главной сцене выступали знаменитости, здесь им можно было задать свои вопросы.

«Он заплакал...»

- Мы пошли задавать вопросы российскому актеру и видеоблогеру Антону Лапенко. Он показал тизер своих будущих работ, - рассказала Сауле. - Но больше меня интересовал, конечно, Перси Уайт. Он сидел на главной сцене, к нему на автограф и фотосессию была огромная очередь. Когда передо мной осталось совсем немного человек, закончилось время на фотосессию, он извинился и ушел. Было очень обидно! Но потом я его встретила, он помахал мне рукой, удалось даже потрогать его за руку!

Сауле удалось попасть на пресс-конференцию Перси Хайнса Уайта.

- У него спросили, снялся бы он в казахстанском фильме и сколько денег на это потребуется. Он сказал, что сначала нужно ознакомиться с сюжетом, и если ему понравится, он готов сняться, даже если это будет в нашей стране. Он готов прилететь снова, - пояснила девушка. - Заметила, что Перси - очень открытый человек. Был момент, когда он даже чуть не заплакал! В США его обвинили в сексуальных домогательствах к девушкам во время учебы в колледже, потом оправдали, но уже ничего не исправить. И фанаты сказали, что приехали ради него. Он заплакал, и это было очень сильно, ведь ему будто уже не дают второй шанс на Западе. Я видела его поведение на сцене и думаю, что обвинения в его адрес - неправда, это очень открытый человек.

На сцене Comic Con косплеер из Германии Maul

26 июля на сцене выступали и косплееры из разных стран мира. Больше всего Сауле запомнился парень из Германии под псевдонимом Maul. На фестивале он выступал в костюме главного героя видеоигры «Ведьмак» - Геральта из Ривии.

В тот же день посетила Q&A-сессию (время для вопросов фанатов и ответов звезд - «НГ») российской видеоблогерши Anastasiz.

- В основном ее фан-база - девочки-подростки, и они задавали разные вопросы, например, что у нее есть друзья, а у них нет, - говорит Сауле. - Она очень чувственный человек и плакала, отвечая на них.

Сауле познакомилась с актерами дубляжа, в частности, с российским актером Петром Гланцем (Иващенко), который озвучивает, например, персонажа Дэдпула из одноименного кинофильма киновселенной Marvel.

Справа российский актер дубляжа Всеволод Кузнецов. Озвучивал Киану Ривза и Ведьмака Геральта из одноименной видеогры

- Нам удалось вместе с ним записать на видео фразу: «Почему нам так хорошо вместе? Потому что мы одинаково долбанутые». Он озвучивал ее голосом Дэдпула. Я была очень рада с ним пообщаться, - отмечает она. - Удалось поговорить и с российским актером дубляжа Всеволодом Кузнецовым. Он озвучивал Киану Ривза, Уилла Смита и Брэда Питта. Он очень харизматичный!

Датский актер Мадс Миккельсен снимался в фильме «Доктор Стрэндж» и в телесериале «Ганнибал»

К Мадсу Миккельсену также была огромная очередь, ему даже пришлось пропустить свой ужин ради фанатов. Многим удалось поговорить с актером только возле «Байтерека» или уже около гостиницы.

Любовь - это химия

В заключительный день фестиваля, 28 июля, Сауле посетила интервью с Рузилем Минекаевым.

- В основном все у него спрашивали про «Слово пацана», - вспоминает она. - И я долго думала, о чем спросить. В сериале есть сцена, где Марат - персонаж, которого он играет, дарит своей девушке Айгуль популярные жвачки Love is... Я спросила у него, опираясь на эту сцену, что для него любовь. Рузиль сказал, что «это сложный вопрос, но для него это химия, когда тебя тянет к человеку». Рассказал, что изначально пробовался на роль Вовы Адидаса, говорил о том, что было самым сложным в проекте. Видно, что он очень начитанный и грамотный.

Рядом с Сауле сидела женщина, в какой-то момент они разговорились, обсуждая огромную очередь к Рузилю. Потом актер кинул женщине маркер и Сауле поняла, что это... его PR-менеджер.

- Мне удалось пообщаться и с ней, и с самим актером. Она, кстати, агент и других актеров сериала «Слово пацана», - вспоминает девушка. - Интересно, что Рузиль часто говорил интонациями Марата из сериала. При этом он очень мило общался с детьми.

На сцене Comic Con Мадс Миккельсен и казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов (справа)

На Comic Con приехал казахстанский режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов, Сауле поговорила и с ребятами из студии озвучки аниме и дорам - SOFTBOX. Они, кстати, родом из Костаная. Сейчас они проживают в Южной Корее.

«Плюсы перевешивают»

Фестиваль закончился награждением косплееров. Победители поделили между собой 12 млн тенге. В одной из номинаций были косплеерши из Костаная.

- Некоторые жалуются на ужасную организацию фестиваля, но я с ними не совсем согласна, - подытожила Сауле. - Да, было очень много людей, и мне было неприятно, что, например, на автограф-сессию к Anastasiz была огромная давка. Я видела, как кто-то падал в обморок, кто-то плакал из-за того, что не успел с ней сфотографироваться Я не знаю, проблема эта фанатов или организаторов. Может, нужно было им продавать меньше билетов? Но в целом у меня осталось больше положительных впечатлений, ведь я встретила людей, которых раньше видела только на экране. Они все были очень открытые и живые, и я думаю, это перевешивает все минусы.

Фото из личного архива Сауле НАШАРОВОВОЙ