Два тела с признаками насильственной смерти обнаружили 15 июля в одном из домов поселка Карабалык. Полиция возбудила уголовное дело. За сутки в мессенджерах и местных группах распространилась ориентировка с предположительным подозреваемым. В аудиосообщениях сельчане говорили, что мужчина имеет при себе нож.

В ночь на 16 июля прокуратура сообщила журналистам, что подозреваемого в совершении двойного убийства уже задержали. В полиции добавили, что подозреваемый - 45-летний житель Карабалыка.

- По предварительным данным, преступление совершено в ходе семейной ссоры, - сообщают в ведомстве. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.