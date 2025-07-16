Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Костанайской области
16 июля 2025, 10:00 | Криминал
Два тела с признаками насильственной смерти обнаружили 15 июля в одном из домов поселка Карабалык. Полиция возбудила уголовное дело. За сутки в мессенджерах и местных группах распространилась ориентировка с предположительным подозреваемым. В аудиосообщениях сельчане говорили, что мужчина имеет при себе нож.
В ночь на 16 июля прокуратура сообщила журналистам, что подозреваемого в совершении двойного убийства уже задержали. В полиции добавили, что подозреваемый - 45-летний житель Карабалыка.
- По предварительным данным, преступление совершено в ходе семейной ссоры, - сообщают в ведомстве. - В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.
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