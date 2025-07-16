По прогнозам синоптиков, в четверг, 17 июля, на севере, западе и востоке области ожидаются дожди с грозами, град. В пятницу, 18 июля, грозовые дожди пройдут по всей территории области, особенно сильными они будут на севере и востоке, днём возможны шквал и град. В субботу, 19 июля, дожди и грозы прогнозируются на севере и востоке.

В Костанае в четверг и пятницу — временами дождь, гроза, в субботу по прогнозу - переменная облачность, без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет 11-16 градусов, на юге 20 градусов выше нуля, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 23-28 °С, на юге области 31-36 °С. В пятницу ночью термометры покажут 15-20 °С, днём ожидаем 25-30, на юге 33 градуса. В ночь на субботу температура воздуха ожидается в пределах 10-15 °С, на юго-востоке области 13-18 °С. В дневное время воздух прогреется до 18-23 °С, на юго-востоке до 26 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 14-16 °С, днём 25-27 °С. В пятницу: ночью 15-17 °С, днём 26-28 °С. В субботу: ночью 10-12 °С, днём 22-24 °С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер, скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с на востоке области. В пятницу по прогнозу северо-западный ветер 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В субботу вновь вернется северо-восточный ветер, скорость его составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ