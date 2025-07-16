Зоозащитники и общественные деятели подготовили меморандум, выступая против отстрела бездомных животных. Коллективное заявление состоит из рекомендаций волонтёров, работающих с бездомными кошками и собаками, передает Informburo.kz.

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Так, президент и парламент страны призывают:

защитить этические положения закона 2021 года и исключить возвращение к "репрессивным методам регулирования";

запустить общественный диалог с международным участием по вопросам гуманизации.

Правительство и акиматы просят:

отказаться от антигуманных методов уничтожения животных;

внедрить в регионах системные программы ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск), чипирования, профилактики и учёта;

усилить контроль над недопущением появления теневых каналов торговли мясом и продуктами убитых животных.

Региональному центру ООН по целям устойчивого развития советуют:

закрепить темы биоэтики, гуманности и справедливого обращения с живыми существами как приоритет в региональной повестке;

развивать кооперацию с гражданским обществом и экспертами Центральной Азии в этих направлениях.

Гражданское общество просят усилить мониторинг, правозащитную и просветительскую работу, направленную на построение гуманного правового государства.

"Для нас главное, чтобы никто – ни породистые, ни дворняги – не был выброшен на улицу. Чтобы не надо было их спасать, чтобы они не погибали. Для этого нужны чёткие правила... какой-то стратегический документ, в котором бы определялась концепция ответственного обращения с животными. Здесь не только нормы закона, но и правоприменение. Помощь с кастрацией бесплатной, помощь приютам", – считает юрист и зоозащитник Ольга Ченцова.

Председатель Ассоциации национальной ветеринарной палаты Канат Орынханов заявил, что массовый отстрел создаст риск распространения заболеваний. Например, бешенства, так как освобождённые территории быстро заселят непривитые животные. А исчезновение доминантного вида может привести к увеличению численности грызунов.

"Даже если мы всех собак и кошек уничтожим, предположим, их место займут крысы и мыши – переносчики очень многих болезней, которые могут вызвать эпидемии. Я считаю, что просто проводить отстрел смысла нет, так как собаки или кошки, которые стерилизованы и кастрированы, имеют свойство охранять свою территорию. То есть они будут охранять кормовую базу и не подпускать других животных", – сказал Орынханов.

Он добавил, что после стерилизации и кастрации агрессия у собак снижается.

Общественники же просят законодательно предусмотреть создание приютов.

"Мы изначально просили, чтобы были специально назначены земли под приюты. Однако мы получили письмо от Министерства сельского хозяйства, что земель специальных для приютов не будет. Это будут земли населённых пунктов, а акиматы будут присваивать целевое назначение при покупке этих домов. И приюты столкнулись с тем, что они уже купили несколько лет назад эти земли и начали работу по изменению целевого назначения", – сказала президент Ассоциации по защите животных INUCOBO Лилия Сарсенова.

По её словам, на сегодня только четверо владельцев, пройдя немало препятствий, смогли изменить целевое назначение земель.