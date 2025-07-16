Железнодорожный вокзал на станции Железорудная снесли, сообщает ИА "Город". Эта новость застала врасплох, ведь еще в апреле АО «НК «Қазақстан темір жолы» анонсировало начало реконструкции шести вокзалов в Костанайской области, и в программу попал вокзал Рудного.

17 апреля, напомним, был организован пресс-тур, и журналистам даже продемонстрировали начало работ: стройбригада начала резво демонтировать ракушечник, которым был облицован старенький вокзал. К слову, с тем облупленным углом вокзал потом простоял до июля...

СМИ в ходе пресс-тура представили и эскизный проект, который огорчил рудничан: многие переживали, что реконструкция «убьет» архитектурную аутентичность 60-летнего здания. Теперь переживать уже не за что. Здание снесли и, по всей видимости, будут строить новое. По крайне мере, всю вокзальную площадь уже обнесли высоким забором.

Автобус 26-го маршрута теперь останавливается напротив въезда на привокзальную площадь, а тем, кто хочет попасть на перрон, или купить билеты, нужно протопать 300 метров (так значится на указателе) в сторону железнодорожных контор.

Там, на небольшой площади, установлен временный «вокзал» с кассами. Смахивает на контейнер. Рядом еще один «модуль» - буфет, а зал ожидания располагается в одном из капитальных строений поблизости.

Есть два выхода на перрон, там замечена одна скамейка. Вот и все удобства для пассажиров.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» пояснили с чем связано решение снести старое здание железнодорожного вокзала. По их словам, перед модернизацией вокзала было проведено полное обследование объекта, включая исследование строительных конструкций, геологии прилегающих и несущих грунтов. И оказалось, что стены здания в аварийном состоянии, их и, соответственно, крышу, решено было снести, но фундамент оставили.

«Согласно проведенному техническому обследованию стены старого здания вокзала находились в аварийном состоянии, и дальнейшая их эксплуатация представляла угрозу безопасному нахождению людей. К тому же состав помещений не соответствовал современным нормативным требованиям. На основании заключения технического обследования проектной организацией было принято решение о демонтаже конструкций кровли и стен. Относительно несущих конструкций фундаментов принято решение произвести мероприятия по их усилению», - говорится в ответе.

Новое здание вокзала будет возведено «в соответствии с современными нормативными требованиями, обеспечивающими комфортное обслуживание пассажиров и посетителей». Точный срок завершения строительно-монтажных работ пока не озвучили, но ориентировочно до конца текущего года.