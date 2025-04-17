Это вокзалы в Костанае, Аркалыке, Кушмуруне, Аманкарагае, Тоболе и Рудном. В последнем сегодня, 17 апреля, показали планы по реконструкции.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Алмаз ЕСЕНЖОЛОВ сообщил журналистам, что большинство этих вокзалов были построены в 60-е годы прошлого столетия и с тех пор не в них не проводили капитальный ремонт.

- Реконструкция позволит обновить полностью здания, как внутри, так и снаружи, создать здесь комфортные условия, придать им современный вид, - пояснил Есенжолов. - Полностью обновят мебель, техническое оснащение вокзалов, обновят фасад и перрон. Все работы планируется провести без нарушений по графику движения поездов и завершить реконструкцию до конца года.

Заказчиком реконструкции станет костанайский филиал АО «НК «Қазақстан темір жолы». Пока реконструкция на этапе разработки ПСД. Здания уже обследовали. Но пока в управлении не готовы назвать сумму, которая потребуется. Известно лишь то, что это будут займы для "КТЖ" через фонд АО "Самрук-Казына".

Фото из архива "НГ"

- На вокзале в Костанае для реконструкции будет составлен план по которому мы разделим работы на несколько этапов, чтобы не закрывать здание полностью, - сообщил начальник сектора по технической эксплуатации вокзалов филиала АО "НК "КТЖ" Асхат ШАЙМАГАМБЕТОВ. - На вокзале в Рудном пассажиропоток меньше и здание меньше, поэтому здесь мы здание закроем.

У рудненского вокзала есть и другая проблема - отсутствие туалета. Пассажиры вынужденно пользовались уличной кабинкой. Отвечая на вопросы, заместитель директора по вокзальному хозяйству Костанайского отделения магистральных сетей АО "НК "КТЖ" Нурлан БАЙГАНИН уточнил - после реконстркции внутри здания должны открыть сразу три туалета: отдельно для мужчин, женщин и инвалидов.

- С 1959 года у нас на станции Железорудная был только текущий ремонт, - рассказал Байганин. - Летом мы организуем вокзал на площадке, а кассы разместим в соседнем здании. По сумме на рудненский вокзал пока ничего не могу сказать. Приблиезительно реконструкция только этого вокзала обойдется в 600 млн тенге, но, скорее всего, после составления всех смет сумма будет увеличена. Кроме того, акимат займется благоустройством прилегающей территории.

На станции Железорудная ремонтные работы уже начало ТОО "СеверСталь KST".

14 апреля пресс-служба министерства транспорта сообщала, что с 14 апреля во всех областях Казахстана начались работы по модернизации и реконструкции 125 железнодорожных вокзалов. В министерстве обещают, что по завершению работ пропускная способность вокзалов увеличится, в них появятся современные залы ожидания, высокоскоростной интернет, информационные системы и специальные дополнительные сервисы.