В субботу, 19 июля, в рамках вечера бокса в американском штате Пенсильвания в Вашингтоне на арене при казино Meadows состоится бой в супертяжелой весовой категории между двукратным бронзовым призером Олимпийских игр Иваном Дычко из Рудного и представителем США Сэмюэлом Кроссдом.

Иван Дычко в бою против Крейга Льюиса (США) в августе 2024 года / Фото instagram/proboxtvofficial

Для 34-летнего Ивана Дычко, который в последний раз выходил на профессиональный ринг в августе прошлого года в Плант-Сити (США), где нокаутировал американского боксера Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО), это будет 15-й профессиональный поединок. Все 14 предыдущих боев он выиграл, причем 13 из них завершил нокаутами. А для 38-летнего Сэмюэла Кроссда поединок с казахстанцем станет 17-м профи-боем. В послужном списке американского боксера, по данным сайта BoxRec.com, 11 побед, семь из которых нокаутами, четыре поражения и одна ничья.

Правда, первоначально соперником Дычко должен был стать также американец Скайлар Лейси (8-1-2, 6 КО) по прозвищу «Большой пес», но за две недели до боя его сменил Кроссд. Поединок Дычко - Кроссд рассчитан на восемь раундов.

На этом же вечере бокса, промоутером которого является Майкл МакСорли-младший (Питтсбург, США), в одном из семи запланированных боев выступит еще один непобежденный казахстанец Данияр Елеусинов (12-0-0, 7 КО), соперником которого в полусредней весовой категории будет филиппинский боксер Джеймс Бэйкон (26-5-0, 17 КО).

Как заявил промоутер казахстанских боксеров Зия Алиев в интервью Youtube-каналу «Наш Боец», эти бои пройдут в рамках подготовки перед участием Дычко и Елеусинова в большом вечере бокса в Лас-Вегасе (США), главным боем которого станет поединок между Саулем Альваресом («Канело») и Теренсом Кроуфордом. Вечер бокса в Лас-Вегасе состоится 13 сентября и будет приурочен к открытию лиги TKO Boxing, основанной Дэном Уайтом и Турки Аль аш-Шейхом.

Возможно успешное выступление на одном ринге с такими бойцами, как Канело и Кроуфорд, могут приблизить Дычко и Елеусинова к титульным поединкам.