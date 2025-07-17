Мне потребовалось 12 минут, чтобы пересечь на автомобиле отрезок проспекта Назарбаева от Доненбаевой до Дзержинского. 16 июля, примерно в 12.15 появляется затор, который не рассасывается до двух дня.

О вечерних часах молчу. На левой (если смотреть из центра Костаная) стороне проезжей части начались дорожные работы, хотя пока ничего, кроме экскаватора, двух грейдеров, десятка рабочих и людей с теодолитом не замечено.

Полицейские через матюгальник то и дело призывают двигаться строго в один ряд, а на перекрестке Доненбаевой - Назарбаева регулировщик постоянно добавляет к основным сигналам элементы пантомимы, чтобы тормозящие (буквально и переносно) водители скорее соображали.

- Они неправильно выбрали рабочие часы, - говорит один из сотрудников дорожной полиции на условиях анонимности, - а пробка образуется из-за того, что под самим путепроводом движение всего в одну полосу в каждую сторону. И потому, что дистанцию не соблюдают. Советовал бы водителям в часы пик планировать путь до центра города иначе, например, через ПЧСТР или «по коромыслу», - имею в виду путь по объездной дороге в сторону челябинской трассы.

По официальной информации на трёхкилометровом участке проспекта Назарбаева от Каирбекова до Доненбаевой ведётся средний ремонт проезжей части, после которого город получит расширение проезда под путепроводом с 4 до 6 полос, по три в каждую сторону.

- Это должно существенно улучшить пропускную способность и повысить безопасность движения, - прокомментировала советник акима Костаная Аида БАЖИРОВА.

Ремонт под путепроводом, как объявлено, пройдёт поэтапно: сначала одна сторона дороги, затем вторая. Именно это и послужило причиной введения ограничения на проезд с девяти утра и до позднего вечера - такое решение приняли в акимате Костаная. И так каждый день до окончания ремонта.

- Это один из самых сложных участков, где требуется особый подход и технические решения, - отметили в пресс-службе. - Проводимые работы — вынужденная мера, направленная на повышение безопасности и комфорта. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Все работы планируют завершить до 30 июля 2025 года.

Фото автора