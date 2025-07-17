Сегодня, 17 июля, один из пациентов на глазах свидетелей ударил 34-летнего врача, к которому пришел на прием. Инцидент произошел в приемном отделении. После осмотра нейрохирургом и проведения компьютерной томографии врача поместили в реанимацию.

Тот самый кабинет, где произошло нападение / Фото Галины КАТКОВОЙ

- Доктор находится в таком состоянии, что не может дать разрешение на публикацию подробностей о себе, в том числе диагноза, фото и видеоматериалов, он просто не может принимать решения, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь областной больницы Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Человек, который напал на врача, поступил не по «скорой». У него было самообращение. Он относился к категории ожидающих постановки диагноза. Поясню: в приемном отделении состояние обратившихся туда дифференцируют. И этот человек не являлся нуждающимся в оказании экстренной помощи. Врач пришел на прием, завершив операцию. В очереди было несколько человек, в том числе женщина. Напавший был третьим, но счел, что его врач должен принять первым. И не нашел ничего лучше, чем ударить доктора. Тот упал на пол, потеряв сознание. Был доктором и через минуту стал пациентом...

Жилкибаева пояснила, что в самом помещении, где ведется прием, нет камер наблюдения — в целях защиты прав пациентов. Камера есть на входе. Но в кабинете находились больные, ожидающие госпитализации, которые стали свидетелями произошедшего.

На место происшествия вызвали полицию, сотрудники провели осмотр свидетелей, в том числе медиков, работающих в приемном отделении. Пациенты, которые находились там, кстати, делали видео произошедшего, фрагменты которого уже распространяются в соцсетях.

Кадры очевидцев

- По факту инцидента, произошедшего 17 июля в Костанайской областной больнице, полицией начато досудебное расследование по статье 106 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщила «НГ» пресс-служба департамента полиции. - В настоящее время задержан 34-летний житель области, подозреваемый в совершении данного преступления. Проводятся необходимые следственные и проверочные мероприятия. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. В порядке статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напавший на врача - справа / Кадры очевидцев

Дополнительно на запрос редакции в ведомстве пояснили, что «будет произведен допрос, затем лицо будет водворено в изолятор временного содержания. Окончательное решение о мере пресечения изберет суд».

Кстати, медицинскую помощь этот человек так и не получил. Не успел. И в ближайшее время ему обязаны будут предоставить возможность обратиться к врачам, коллегу которых он сегодня отправил в реанимацию.